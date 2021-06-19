Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей. Читать новость
Ежик в тумане)) непомню я что б в детстве бежал к экрану что б посмотреть этот шедевр. Ну погоди, да любил. Чип и Дейл, да любил. Чёрный плащ, любил. А этот ежик в тумане ,если бы иностранцы ему не дали приз, то не кто его бы и невспомнил сегодня.
Что-то родители воспитанные на советских мультфильмах не торопятся своим детям эти мультфильмы показывать, потомучто ну не завлекает современного ребенка ёжик в тумане)) он и взрослому то не понятен об чем мульт? Сюр по типу сталкера Тарковского который никто до конца досмотреть не может)) Цитата:
Включите ребенку «Трям!», «Маму», «Буратино», они воспитают его вкус. Это будет эффективней.
Спорное утверждение,вкус у каждого разный У ребенка будет вкус даже от просмотра Симпсонов и этот вкус будет ничем не хуже вкуса после просмотра Буратино) Просто буратино прививает советский наивный вкус к жизни,а правильно ли это сейчас? Мне "не повезло" быть воспитанным на советском кинематографе,литературе и мультфильмах, когда как уже во всю все подсели на утиные истории и первую супергероику) и теперь я не понимаю современное поколение которые такое ощущение уже проженные с детства как те американские подростки из фильмов 90ых-2000ых У всех в приоритете бабки,шмот,главное показать себя,внешний одобряемс очень важен)) вообщем какая-то извращённая западная модель поведения получилась) а ты ходишь как ворона с томиком Пикуля или Шолохова и думаешь что все живут теми ещё старыми мерками) но "совок" уйдет вместе с носителями а с ними и кино и мультфильмы,это также неизбежно как ушла дореволюционная культура и литература.И появятся потом мелкие кружки по интересам где патлатые ботаны будут изучать наследие Германа или Данелии как классицизм по типу эпохи возрождения))
maxsaf: А еще Утиные Истории, Чудеса на виражах, Мишки Гамми
Цитата:
Mr_negotive: А ещё Том и Джерри и Черепашки-ниндзя
Вроде пишут люди лет на 10-15 меня всего старше,которые постоянно вспоминают СССР с воздыханием) а в итоге получается я главное как тот сыч сидел и смотрел Гостью из будущего или тайну третей планеты а они там по черепашкам ниндзя упивались?))))) Где справедливость??))
Mr_negotive: Ну не зна-аааа-аю, по воспоминаниям из моего детства как-то штатовская мультипликация рулила.
Она, скорее всего, "рулила" потому, что для советских всё штатовское тогда было внове. И кардинально отличалось от их убеждений. И упор в ней делался не на "сеять разумное, доброе, вечное..., а на остросюжетность,напряженность...Что не требовало работы сердца и души. Конечно, дети, родители которых не всегда имели возможность подробно наблюдать, чем увлекается их ребёнок, как развивается, чем живёт, не могли сформировать его вкус в традициях советского воспитания Так что на сегодня мы имеем то, что имеем
Цитата:
abaika95: уже проженные с детства как те американские подростки из фильмов 90ых-2000ых
Да я не спорю что ежик самый крутой мульт на всей галактике. Только дети тогда любили ну, погоди.и всегда ждали новую серию на новый год. И сегодня дети любят Машу и медведи. А ежик может хоть сто медалей каждый день от президента получать, он все равно не станет любимым мультиком детей. )
Да, стоящие отдельным рядом эти произведения удивительны. Не могут современные создать сейчас подобное. Не получится! Норштейн кстати кумир многих интеллектуальных мультипликаторов и японских и европейских и американских. В то время советская мультипликация, рисуя развернутые образы и с редкими разовыми шедеврами обыгрывала интеллектом конвейеры Томов и Джерри, по сути примитивнейших персонажей.
Самое удивительное, что в мире чистогана это сыграло роль и в дальнейшем существование Норштейновских образов оказало влияние на развитию мультипликации на западе, появлению более интеллектуальных мультфильмов. С думающими персонажами.
ЗЫ. конечно забавно, что явно малодумающие персонажи в этой ветке отписались.
На тему статьи можно спорить долго и упорно. Но однозначно одно. Не возможно создание "высоко морального" видео произведения в качестве коммерческого продукта. Это обусловлено психологией человека. Низменные (по крайней мере в большинстве источников их так называют) чувства (точнее рефлексы) проще вызвать и можно вызвать у большей аудитории соотвественно более успешным будет продукт затрагивающий именно эти инстинкты. Как результат продукт воспитывающий будет непопулярен у потребителя и не моет принести доход, а в условиях капитализма это основной измеритель ценности. Так что можете потихоньку забывать высоко духовную литературу и культуру в массах - это возможно только в Китае, Кубе, Сев Корее и как ни странно в Белоруссии и то при наличии желания руководства данных стран.
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