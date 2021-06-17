"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески, - сказал Юрий Ким. - Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание. Читать новость
Серый волк: Просто это временное такое состояние. Временный аэропорт, похожий на ларёк с чебуреками во временном городе с временными деревьями, под управлением временных чиновников.
Цитата:
Серый волк: ми баааалсое- пребалское государственное государство и так просто платить не можем!
Серый как всегда не в бровь а в глаз И как хорошо что ты серый уехал из нашего бааалсого прибалсого государства в свое маааааленкое при маааааленкое где нет ничего временного! Все делается на века И чиновники сидят годами и деревья веками лежат и жизнь как 300 лет назад)) Вот к примеру Администрация Великого Устюга объявила аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу МЕСТ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ БЕЛЬЯ. Дело в том, что во многих домах Великого Устюга до сих пор нет водопровода. А значит стирать приходится вручную. Полоскать белье жительницы традиционно приходят на реку. Эх хорошо на Руси Картины русских художников передвижников 19 века, актуальны с каждым годом становяться))
Ути пути! Бездарный протиратель вонючих государственных штанов нарисовался! Я даже отключил, блокировку, чтоб посмотреть, что эта птица государственно оплачиваемая накалякает! Как всегда ничего умного они сделать не в состоянии.
Пострадавшая наверное теперь вообще не дождется ничего.
Государственный штанопротиратель, недееспособного отваливающегося государства, неспособного оплатить лечение, все силы поди исттратил отыскивая по помойкам интернета старые фотографии из (откуда оно там выдрало?) из Углича кажется. Ближе не отыскал, хотя достаточно было из акунаматата на любую ближайшую помойку для просто феерических фотографий загаженного города.
Далеко ходить не надо и фотографии воровать не придется!
Если в вашем государстве большие проблемы (не только с лечением, но и с выплатой пострадавшим), ну и с тем конечно, что как видно ближе Углича ничего не находится, то я вам бесплатно первое время могу пофотографировать! Абсолютно бесплатно, учитывая вашу непоповоротливовсть!
Самые интересные урны, в которых вы любите копаться - будут вашими!
Просто за каждое фото вместе с глюпым насяльником присылаете короткое видео где вдвоем делаете КУ! _ За фото ямы на дороге два раза КУ!
Ну а за фото лужи квартетом с парочкой акимов исполняете весёлую итальянскую песенку УНО-МОМЕНТО!
Надеюсь музыкальных способностей хватит, если будет плохо получаться, можно будет в филармонии брать уроки!
Может быть когда-нибудь в скором будущем весёлые итальянцы разузнают про такую чудесную страну с городом кОстанаем И организуют туда рейс (плюсом к имеющимся в этом сарае целым полутора самолетовылетам) для своих весёлых туристов, по живописнейшим помойкам имени акимата. (а то многим наш Питер уже приелся). Наверное лозунг этих туров будет начинаться со слов: "Incredibili avventure ti aspettano dall'aeroporto!" "Невероятные приключения вас ждут уже с аэропорта!"
Специально для государственных недееспособных бездельников, протирающих штаны на форумах. Фото урны (какая оказалась поблизости) во дворе дома на ул. Маршала Конева. Размещена с постоянным адресом специально эксклюзивно для вас:
abaika95: Полоскать белье жительницы традиционно приходят на реку.
Неудачный вы какой-то привели примерчик. Он лишь доказывает, что вода там в реке чистая и за белье можно не беспокоиться. А у нас частенько из водопровода бежит такая вода, что даже унитаз и ванну потом трудно очистить, про белье и помывку даже речи нет. Тротуар от такой воды только грязнее станет, если вдруг кто-то вздумает помыть ей улицы. И это не речная, а питьевая вода, Карл!
abaika95: Эх хорошо на Руси Картины русских художников передвижников 19 века, актуальны с каждым годом становяться))
Специально для альтернативно-одаренных академиков - "Сразу ясно, что большинство просто не представляет, что такое жизнь в сельской местности, - написала одна из жительниц Вологодской области. - Во многих домах нет водопровода, а значит, и стиральных машин-автоматов. А многие по старинке, даже если машинка есть, предпочитают полоскать белье в реке, особенно большое белье, например постельное". "Может быть, это звучит смешно, но полоскалки на Сухоне - это историческое наследие и важная часть городской культуры моей малой Родины, - комментирует другая местная жительница. - Для меня лично это неотъемлемая часть образа города. Ну и не надо забывать, что Дымково, например, это деревня, то есть там нет канализации и водопровода, поэтому стирают на реке".Подробнее:
Не знаю что там пишет погремухан. Может быть хрюкает от удовольствия? Или картины каземира Малевича уже талантливо рисует? Лень разблокировать сию государственную ценность, чтоб посмотреть.
Если будет сильно урны просить - сообщайте.
Цитата:
гражданин СССР: Кстати, "академик"))) В слове становятЬся мягкий знак не нужен)))
Я таг рад, што госпогремушкин слуга проверяет мои очепятки! Наверное целым отделом езыгов занимались! И судя по этому второму экземпляру хрюкают уже коллективно! Беда конешшна! Теперь нигдо помощщщи не дожжждедсо у них. Так что лучше гражданам по НьюТобыльскам и их пригородам костанаям ходить аккккуратнее по возможности. Обходить ямы, завалы мусора, развороченные тротуары и украденные люки внимательно смотря под задние конечности.
Цитата:
гражданин СССР: написала одна из жительниц Вологодской области.
Ещё один экземпляриум, любитель совать нос в урны регионов за несколько тыс км.
Если очень интересно могу прислать урн и мусорок в любом разумном для вас количестве. Воровать чужие фото за тысячи км не придется. Только хрюкните!
Маркс: Неудачный вы какой-то привели примерчик. Он лишь доказывает, что вода там в реке чистая и за белье можно не беспокоиться.
Чето ржу))) Это как показывать на яму и говорить что ямы нет))) Цитата:
гражданин СССР: Может быть, это звучит смешно, но полоскалки на Сухоне - это историческое наследие и важная часть городской культуры моей малой Родины, - комментирует другая местная жительница.
Опять чето ржу))) Вы на полном серьёзе приводите такое объяснение стирки в реке??)) Или сарказм?? Мы привыкшие а лапти у нас это потомучто современна китайская обувь вся воняет и зачем нам интернет? От него болезни и от водопровода тоже,мы по старинке из колодца пьем а греемся у костра а когда пурга сильна так мы в конюшню к барину идём,у него там тепло,хорошо,Майбах заморский стоит,так вот возле него барин разрешает греться пока сам ванны принимает))Цитата:
Серый волк: Если будет сильно урны просить - сообщайте.
Серый до сих пор не понял в какое дно он заглянул)) Помоишный журналист)) Цитата:
Серый волк: Ещё один экземпляриум, любитель совать нос в урны регионов за несколько тыс км. Если очень интересно могу прислать урн и мусорок в любом разумном для вас количестве.
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