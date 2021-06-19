Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей. Читать новость
Ежик в тумане)) непомню я что б в детстве бежал к экрану что б посмотреть этот шедевр. Ну погоди, да любил. Чип и Дейл, да любил. Чёрный плащ, любил. А этот ежик в тумане ,если бы иностранцы ему не дали приз, то не кто его бы и невспомнил сегодня.
Что-то родители воспитанные на советских мультфильмах не торопятся своим детям эти мультфильмы показывать, потомучто ну не завлекает современного ребенка ёжик в тумане)) он и взрослому то не понятен об чем мульт? Сюр по типу сталкера Тарковского который никто до конца досмотреть не может)) Цитата:
Включите ребенку «Трям!», «Маму», «Буратино», они воспитают его вкус. Это будет эффективней.
Спорное утверждение,вкус у каждого разный У ребенка будет вкус даже от просмотра Симпсонов и этот вкус будет ничем не хуже вкуса после просмотра Буратино) Просто буратино прививает советский наивный вкус к жизни,а правильно ли это сейчас? Мне "не повезло" быть воспитанным на советском кинематографе,литературе и мультфильмах, когда как уже во всю все подсели на утиные истории и первую супергероику) и теперь я не понимаю современное поколение которые такое ощущение уже проженные с детства как те американские подростки из фильмов 90ых-2000ых У всех в приоритете бабки,шмот,главное показать себя,внешний одобряемс очень важен)) вообщем какая-то извращённая западная модель поведения получилась) а ты ходишь как ворона с томиком Пикуля или Шолохова и думаешь что все живут теми ещё старыми мерками) но "совок" уйдет вместе с носителями а с ними и кино и мультфильмы,это также неизбежно как ушла дореволюционная культура и литература.И появятся потом мелкие кружки по интересам где патлатые ботаны будут изучать наследие Германа или Данелии как классицизм по типу эпохи возрождения))
maxsaf: А еще Утиные Истории, Чудеса на виражах, Мишки Гамми
Цитата:
Mr_negotive: А ещё Том и Джерри и Черепашки-ниндзя
Вроде пишут люди лет на 10-15 меня всего старше,которые постоянно вспоминают СССР с воздыханием) а в итоге получается я главное как тот сыч сидел и смотрел Гостью из будущего или тайну третей планеты а они там по черепашкам ниндзя упивались?))))) Где справедливость??))
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