Отправлено: - 11:40

. А мы отняли все это у наших детей

Включите ребенку «Трям!», «Маму», «Буратино», они воспитают его вкус. Это будет эффективней.

Цитата:Что-то родители воспитанные на советских мультфильмах не торопятся своим детям эти мультфильмы показывать, потомучто ну не завлекает современного ребенка ёжик в тумане)) он и взрослому то не понятен об чем мульт? Сюр по типу сталкера Тарковского который никто до конца досмотреть не может))Цитата:Спорное утверждение,вкус у каждого разныйУ ребенка будет вкус даже от просмотра Симпсонов и этот вкус будет ничем не хуже вкуса после просмотра Буратино)Просто буратино прививает советский наивный вкус к жизни,а правильно ли это сейчас? Мне "не повезло" быть воспитанным на советском кинематографе,литературе и мультфильмах, когда как уже во всю все подсели на утиные истории и первую супергероику) и теперь я не понимаю современное поколение которые такое ощущение уже проженные с детства как те американские подростки из фильмов 90ых-2000ыхУ всех в приоритете бабки,шмот,главное показать себя,внешний одобряемс очень важен)) вообщем какая-то извращённая западная модель поведения получилась) а ты ходишь как ворона с томиком Пикуля или Шолохова и думаешь что все живут теми ещё старыми мерками) но "совок" уйдет вместе с носителями а с ними и кино и мультфильмы,это также неизбежно как ушла дореволюционная культура и литература.И появятся потом мелкие кружки по интересам где патлатые ботаны будут изучать наследие Германа или Данелии как классицизм по типу эпохи возрождения))