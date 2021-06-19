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≡ Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41755
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
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Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10261
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
#1
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Ежик в тумане)) непомню я что б в детстве бежал к экрану что б посмотреть этот шедевр. Ну погоди, да любил. Чип и Дейл, да любил. Чёрный плащ, любил. А этот ежик в тумане ,если бы иностранцы ему не дали приз, то не кто его бы и невспомнил сегодня.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10801
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 11:10
#2
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Цитата:
Vit:
Ну погоди, да любил. Чип и Дейл, да любил. Чёрный плащ, любил.

А еще Утиные Истории, Чудеса на виражах, Мишки Гамми :lol:
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
98
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 11:25
#3
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Ну не зна-аааа-аю, по воспоминаниям из моего детства как-то штатовская мультипликация рулила.

Цитата:
maxsaf:
А еще

А ещё Том и Джерри и Черепашки-ниндзя :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8280
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 11:40
#4
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Цитата:
. А мы отняли все это у наших детей

Что-то родители воспитанные на советских мультфильмах не торопятся своим детям эти мультфильмы показывать, потомучто ну не завлекает современного ребенка ёжик в тумане)) он и взрослому то не понятен об чем мульт? Сюр по типу сталкера Тарковского который никто до конца досмотреть не может))
Цитата:
Включите ребенку «Трям!», «Маму», «Буратино», они воспитают его вкус. Это будет эффективней.

Спорное утверждение,вкус у каждого разный
У ребенка будет вкус даже от просмотра Симпсонов и этот вкус будет ничем не хуже вкуса после просмотра Буратино)
Просто буратино прививает советский наивный вкус к жизни,а правильно ли это сейчас? Мне "не повезло" быть воспитанным на советском кинематографе,литературе и мультфильмах, когда как уже во всю все подсели на утиные истории и первую супергероику) и теперь я не понимаю современное поколение которые такое ощущение уже проженные с детства как те американские подростки из фильмов 90ых-2000ых
У всех в приоритете бабки,шмот,главное показать себя,внешний одобряемс очень важен)) вообщем какая-то извращённая западная модель поведения получилась) а ты ходишь как ворона с томиком Пикуля или Шолохова и думаешь что все живут теми ещё старыми мерками) но "совок" уйдет вместе с носителями а с ними и кино и мультфильмы,это также неизбежно как ушла дореволюционная культура и литература.И появятся потом мелкие кружки по интересам где патлатые ботаны будут изучать наследие Германа или Данелии как классицизм по типу эпохи возрождения))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7141
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 11:42
#5
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А я любил - "Падал прошлогодний снег" и "ёжика" тоже ))


американских тогда небыло. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.06.2021 - 06:44]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8280
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 11:44
#6
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Цитата:
maxsaf:
А еще Утиные Истории, Чудеса на виражах, Мишки Гамми

Цитата:
Mr_negotive:
А ещё Том и Джерри и Черепашки-ниндзя

Вроде пишут люди лет на 10-15 меня всего старше,которые постоянно вспоминают СССР с воздыханием) а в итоге получается я главное как тот сыч сидел и смотрел Гостью из будущего или тайну третей планеты а они там по черепашкам ниндзя упивались?))))) Где справедливость??))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10801
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 11:45
#7
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Цитата:
Mr_negotive:
Ну не зна-аааа-аю, по воспоминаниям из моего детства как-то штатовская мультипликация рулила.

Ждешь всю неделю, а в последний момент - облом, в баню идти или еще какая-то фигня :lol: :lol:
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