Прогноз на 5 дней
переменная облачность+19°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  По протесту транспортной прокуратуры в Казахстане отменили право налоговиков досматривать грузы на границе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41755
По протесту транспортной прокуратуры в Казахстане отменили право налоговиков досматривать грузы на границе
Отправлено: 18.06.21 - 13:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Транспортные прокуроры отменили норму, позволяющую налоговикам проводить досмотры на границе. Обследовать груз налоговики могут только при наличии зарегистрированного акта проверки, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
609
Re: По протесту транспортной прокуратуры в Казахстане отменили...
Отправлено: 18.06.21 - 13:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть где-то у нас есть здравый смысл. Хорошая новость.
Профайл
M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
98
Re: По протесту транспортной прокуратуры в Казахстане отменили...
Отправлено: 19.06.21 - 11:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В смысле? Что происходит? Куда катимся? Как можно было закрыть кормушку фискалам? Совсем что ли уже не в своём уме... Так сказать, эта новость выходит за границы сформировавшейся тенденции.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS