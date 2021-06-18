Re: По протесту транспортной прокуратуры в Казахстане отменили...

Отправлено: - 11:32

В смысле? Что происходит? Куда катимся? Как можно было закрыть кормушку фискалам? Совсем что ли уже не в своём уме... Так сказать, эта новость выходит за границы сформировавшейся тенденции.