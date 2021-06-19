Re: «Мы - как проклятый остров!» - Жители нового микрорайона...

Отправлено: - 11:29

Всё и сразу - так не бывает. Есть определённая последовательность в выполнении работ. Судя по фотоматериалам тут, я бы сказал, недочёты мелкие и несущественные, легко устранимые. Если, конечно, сравнивать с тем, как обычно в последние годы всё строится в рамках гос.заказов. Тут явно не так.