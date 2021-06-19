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≡ «Мы - как проклятый остров!» - Жители нового костанайского микрорайона жалуются на недоделки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41755
«Мы - как проклятый остров!» - Жители нового костанайского микрорайона жалуются на недоделки
Отправлено: 19.06.21 - 11:29
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- Нас ввели в заблуждение, нас обманули! - возмущается жительница дома № 56 Акмарал ЕРГАЛИЕВА.- Сейчас они строят второй ЖК - "Семья", и я боюсь, что его жильцы попадут под такой же обман.
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§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
98
Re: «Мы - как проклятый остров!» - Жители нового микрорайона...
Отправлено: 19.06.21 - 11:29
#1
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Всё и сразу - так не бывает. Есть определённая последовательность в выполнении работ. Судя по фотоматериалам тут, я бы сказал, недочёты мелкие и несущественные, легко устранимые. Если, конечно, сравнивать с тем, как обычно в последние годы всё строится в рамках гос.заказов. Тут явно не так.
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