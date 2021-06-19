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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 231 из 231«1...229230231
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:21
#3451
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Цитата:
elektron:
Если они со всеми так, то без клиентов останутся.

А если не со всеми, а с половиной? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:22
#3452
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Цитата:
maxsaf:
Ну как встретите - возвращайтесь - обсудим

Ну зачем так долго ждать, Вы встречали?
Если не то давайте и обсудим как не встречающие. :-P
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:25
#3453
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Цитата:
elektron:
Вы встречали?

Так вот же, в видео о котором мы сейчас говорим, про аптеку - посетителю нахамили каждый работник практически. А коль вы не смотрели - то о чем с вами говорить?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:26
#3454
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Цитата:
maxsaf:
А если не со всеми, а с половиной?

да хоть со всеми, бизнеса не будет. И Куатам не место тут.
Как жили, так жить и будут. Ну не все смотрят блогеров, лично я их вообще не смотрю, не смотря на вашу рекламу. :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:28
#3455
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Цитата:
maxsaf:
то о чем с вами говорить?))

Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:31
#3456
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Цитата:
elektron:
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо

Не хочу :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:32
#3457
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Цитата:
elektron:
И Куатам не место тут.

Это где, в Германии?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:34
#3458
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Цитата:
maxsaf:
Это где, в Германии?

это не важно, тоже просто не хочу :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:35
#3459
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Цитата:
elektron:
это не важно, тоже просто не хочу

Что вы не хотите?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:40
#3460
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Цитата:
maxsaf:
Что вы не хотите?

Ну вы же не хотите снять видео из Канады,
Так и я не хочу Куатов ни в Канаде, ни в германии ни в Казахстане, во всём мире не хочу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 06:01
#3461
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Цитата:
elektron:
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и слова не упомянули, не? Вы его личный PR Manager?


вот и я о том же.
с маниакальным напрягом выкладывает тут и наваливает этого подонка.
резидент его клуба.
соглашается хоть с чертом лысым, хоть я с янгом, чтобы проталкивать его идеи.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 06:08
#3462
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Цитата:
elektron:
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо


вот физиономию дракона, электрона,
все видели, а с кустаная два шиш вам.
купил лес сто гектаров, с кроликами,
ездовыми овцами и курями...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12065
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 06:11
#3463
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смешно. но так бывает.

[Исправлено: alex_60, 19.06.2021 - 06:12]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 09:49
#3464
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Цитата:
alex_60:
чтобы проталкивать его идеи.

Ну а как же )) Идея то простая - соблюдать закон))

Цитата:
alex_60:
купил лес сто гектаров, с кроликами, ездовыми овцами и курями...

Гыыы :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 09:53
#3465
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Цитата:
alex_60:
соглашается хоть с чертом лысым, хоть я с янгом,

Да, с Янгом соглашаюсь часто, просто потому что он прав и дело говорит.
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