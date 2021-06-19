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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:21
Цитата:
А если не со всеми, а с половиной?
elektron:
Если они со всеми так, то без клиентов останутся.
Если они со всеми так, то без клиентов останутся.
А если не со всеми, а с половиной?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:22
Цитата:
Ну зачем так долго ждать, Вы встречали?
Если не то давайте и обсудим как не встречающие.
maxsaf:
Ну как встретите - возвращайтесь - обсудим
Ну как встретите - возвращайтесь - обсудим
Ну зачем так долго ждать, Вы встречали?
Если не то давайте и обсудим как не встречающие.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:25
Цитата:
Так вот же, в видео о котором мы сейчас говорим, про аптеку - посетителю нахамили каждый работник практически. А коль вы не смотрели - то о чем с вами говорить?))
elektron:
Вы встречали?
Вы встречали?
Так вот же, в видео о котором мы сейчас говорим, про аптеку - посетителю нахамили каждый работник практически. А коль вы не смотрели - то о чем с вами говорить?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:26
Цитата:
да хоть со всеми, бизнеса не будет. И Куатам не место тут.
Как жили, так жить и будут. Ну не все смотрят блогеров, лично я их вообще не смотрю, не смотря на вашу рекламу.
maxsaf:
А если не со всеми, а с половиной?
А если не со всеми, а с половиной?
да хоть со всеми, бизнеса не будет. И Куатам не место тут.
Как жили, так жить и будут. Ну не все смотрят блогеров, лично я их вообще не смотрю, не смотря на вашу рекламу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:28
Цитата:
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо
maxsaf:
то о чем с вами говорить?))
то о чем с вами говорить?))
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:31
Цитата:
Не хочу
elektron:
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо
Не хочу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:32
Цитата:
Это где, в Германии?
elektron:
И Куатам не место тут.
И Куатам не место тут.
Это где, в Германии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:34
Цитата:
это не важно, тоже просто не хочу
maxsaf:
Это где, в Германии?
Это где, в Германии?
это не важно, тоже просто не хочу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:35
Цитата:
Что вы не хотите?
elektron:
это не важно, тоже просто не хочу
это не важно, тоже просто не хочу
Что вы не хотите?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7140
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:40
Цитата:
Ну вы же не хотите снять видео из Канады,
Так и я не хочу Куатов ни в Канаде, ни в германии ни в Казахстане, во всём мире не хочу.
maxsaf:
Что вы не хотите?
Что вы не хотите?
Ну вы же не хотите снять видео из Канады,
Так и я не хочу Куатов ни в Канаде, ни в германии ни в Казахстане, во всём мире не хочу.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 06:01
Цитата:
вот и я о том же.
с маниакальным напрягом выкладывает тут и наваливает этого подонка.
резидент его клуба.
соглашается хоть с чертом лысым, хоть я с янгом, чтобы проталкивать его идеи.
elektron:
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и слова не упомянули, не? Вы его личный PR Manager?
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и слова не упомянули, не? Вы его личный PR Manager?
вот и я о том же.
с маниакальным напрягом выкладывает тут и наваливает этого подонка.
резидент его клуба.
соглашается хоть с чертом лысым, хоть я с янгом, чтобы проталкивать его идеи.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 06:08
Цитата:
вот физиономию дракона, электрона,
все видели, а с кустаная два шиш вам.
купил лес сто гектаров, с кроликами,
ездовыми овцами и курями...
elektron:
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо
Ну снимите своё видео из Канады, как всё вежливо
вот физиономию дракона, электрона,
все видели, а с кустаная два шиш вам.
купил лес сто гектаров, с кроликами,
ездовыми овцами и курями...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 06:11
смешно. но так бывает.
[Исправлено: alex_60, 19.06.2021 - 06:12]
[Исправлено: alex_60, 19.06.2021 - 06:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 09:49
Цитата:
Ну а как же )) Идея то простая - соблюдать закон))
Цитата:
Гыыы
alex_60:
чтобы проталкивать его идеи.
чтобы проталкивать его идеи.
Ну а как же )) Идея то простая - соблюдать закон))
Цитата:
alex_60:
купил лес сто гектаров, с кроликами, ездовыми овцами и курями...
купил лес сто гектаров, с кроликами, ездовыми овцами и курями...
Гыыы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 09:53
Цитата:
Да, с Янгом соглашаюсь часто, просто потому что он прав и дело говорит.
alex_60:
соглашается хоть с чертом лысым, хоть я с янгом,
соглашается хоть с чертом лысым, хоть я с янгом,
Да, с Янгом соглашаюсь часто, просто потому что он прав и дело говорит.
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