Отправлено: - 16:21

Серый волк:

Просто это временное такое состояние. Временный аэропорт, похожий на ларёк с чебуреками во временном городе с временными деревьями, под управлением временных чиновников.

Серый волк:

ми баааалсое- пребалское государственное государство и так просто платить не можем!

Цитата:Цитата:Серый как всегда не в бровь а в глазИ как хорошо что ты серый уехал из нашего бааалсого прибалсого государства в свое маааааленкое при маааааленкое где нет ничего временного!Все делается на векаИ чиновники сидят годами и деревья веками лежат и жизнь как 300 лет назад))Вот к примеруАдминистрация Великого Устюга объявила аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу МЕСТ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ БЕЛЬЯ. Дело в том, что во многих домах Великого Устюга до сих пор нет водопровода. А значит стирать приходится вручную. Полоскать белье жительницы традиционно приходят на реку.Эх хорошо на РусиКартины русских художников передвижников 19 века, актуальны с каждым годом становяться))