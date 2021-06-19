Отправлено: - 02:00

elektron:

Куата хотите или нет.

Victor Yang:

Прежде всего, магазин - это общественное место, хоть и находится в чьей-то частной собственности. У нас в одной сети магазинов (вроде, в Пятерочке) даже на дверях висит что снимать - разрешено.

Victor Yang:

В том-то и дело, что это обязанность, за неисполнение которой без уважительных причин предусмотрено наказание.

Victor Yang:

Тут, наверное совсем другая плоскость - скрытая съёмка везде запрещена. В магазине человек не ведёт скрытую съёмку - всем видно что он это делает.

Цитата:Сразу видно - ЕвропаЦитата:ПоддерживаюЦитата:ПоддерживаюЦитата:Поддерживаю