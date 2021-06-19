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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 230 из 231«1...228229230231»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 01:35
#3436
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Цитата:
Victor Yang:
Тут, наверное совсем другая плоскость

Не Янгыч, при всё уважении, не другая. ;-) У нас даже номера машин снимать не разрешено (за некоторыми исключениями, которые помогу раскрыть серьёзные преступления)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 01:40
#3437
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Да и в целом, видео рассматривается только в самых серьёзных случаях - трупы, авария на несколько сот тысяч евро поэтому там где нет гарантии, что это видео
поставлено - игнорируют, в лучшем случае, может и серьёзней обойтись

[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 20:55]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 01:44
#3438
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Просто меньше блогеров смотреть нужно и всё будет хорошо :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:00
#3439
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Цитата:
elektron:
Куата хотите или нет.

Сразу видно - Европа :-o :oops: 8-)


Цитата:
Victor Yang:
Прежде всего, магазин - это общественное место, хоть и находится в чьей-то частной собственности. У нас в одной сети магазинов (вроде, в Пятерочке) даже на дверях висит что снимать - разрешено.

Поддерживаю

Цитата:
Victor Yang:
В том-то и дело, что это обязанность, за неисполнение которой без уважительных причин предусмотрено наказание.

Поддерживаю

Цитата:
Victor Yang:
Тут, наверное совсем другая плоскость - скрытая съёмка везде запрещена. В магазине человек не ведёт скрытую съёмку - всем видно что он это делает.

Поддерживаю
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:03
#3440
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Цитата:
elektron:
Просто меньше блогеров смотреть нужно и всё будет хорошо

А если Хабар смотреть - то вообще все будет шикарно :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:04
#3441
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Цитата:
maxsaf:
Поддерживаю

Ну я тогда не по ленюсь и ещё раз повторю, что В цивилизованных странах, это всё же частная собственность, и за хамство можешь быть также как и из частной квартиры выброшен. Вот почему в КЗ не так? вопрос другой. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:06
#3442
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Цитата:
maxsaf:
А если Хабар смотреть

Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и слова не упомянули, не? ;-)
Вы его личный PR Manager?

[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 21:10]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:08
#3443
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А пардоньте, Абайка тоже писал, чего-то, но он не в счёт, он был вовлечён в тирраду.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:09
#3444
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Цитата:
elektron:

А если работники магазина хамят, продавцы хамят, то кто должен быть вышвырнут из магазина в цивилизованных странах?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:11
#3445
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Цитата:
elektron:
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и

Ну как же - Янгович тоже писал тут по делу и бывало что возмущался.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:12
#3446
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Цитата:
elektron:
Абайка тоже писал, чего-то, но он не в счёт

Поддерживаю :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:13
#3447
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Цитата:
maxsaf:
А если работники магазина хамят, продавцы хамят, то кто должен быть вышвырнут из магазина в цивилизованных странах?

Тут я не в курсе, ну не встречал такого. А вот в Твери, было дело. Прошли так сказать мимо. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:17
#3448
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Я пришёл, я ушёл, магазин стоит. Если они со всеми так, то без клиентов останутся.
Хотя я вроде вначале про несовершенство закона КЗ чего то сказать хотел. А оно воно куда зашло. :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:18
#3449
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Цитата:
elektron:
Вы его личный PR Manager?

Аха, до тех пор пока его не закроют :lol: хехе
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10794
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:19
#3450
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Цитата:
elektron:
Тут я не в курсе, ну не встречал такого

Ну как встретите - возвращайтесь - обсудим ;-)
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