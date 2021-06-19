Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 01:35
Цитата:
Не Янгыч, при всё уважении, не другая. У нас даже номера машин снимать не разрешено (за некоторыми исключениями, которые помогу раскрыть серьёзные преступления)
Victor Yang:
Тут, наверное совсем другая плоскость
Тут, наверное совсем другая плоскость
Не Янгыч, при всё уважении, не другая. У нас даже номера машин снимать не разрешено (за некоторыми исключениями, которые помогу раскрыть серьёзные преступления)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 01:40
Да и в целом, видео рассматривается только в самых серьёзных случаях - трупы, авария на несколько сот тысяч евро поэтому там где нет гарантии, что это видео
поставлено - игнорируют, в лучшем случае, может и серьёзней обойтись
[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 20:55]
поставлено - игнорируют, в лучшем случае, может и серьёзней обойтись
[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 20:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 01:44
Просто меньше блогеров смотреть нужно и всё будет хорошо
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:00
Цитата:
Сразу видно - Европа
Цитата:
Поддерживаю
Цитата:
Поддерживаю
Цитата:
Поддерживаю
elektron:
Куата хотите или нет.
Куата хотите или нет.
Сразу видно - Европа
Цитата:
Victor Yang:
Прежде всего, магазин - это общественное место, хоть и находится в чьей-то частной собственности. У нас в одной сети магазинов (вроде, в Пятерочке) даже на дверях висит что снимать - разрешено.
Прежде всего, магазин - это общественное место, хоть и находится в чьей-то частной собственности. У нас в одной сети магазинов (вроде, в Пятерочке) даже на дверях висит что снимать - разрешено.
Поддерживаю
Цитата:
Victor Yang:
В том-то и дело, что это обязанность, за неисполнение которой без уважительных причин предусмотрено наказание.
В том-то и дело, что это обязанность, за неисполнение которой без уважительных причин предусмотрено наказание.
Поддерживаю
Цитата:
Victor Yang:
Тут, наверное совсем другая плоскость - скрытая съёмка везде запрещена. В магазине человек не ведёт скрытую съёмку - всем видно что он это делает.
Тут, наверное совсем другая плоскость - скрытая съёмка везде запрещена. В магазине человек не ведёт скрытую съёмку - всем видно что он это делает.
Поддерживаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:03
Цитата:
А если Хабар смотреть - то вообще все будет шикарно
elektron:
Просто меньше блогеров смотреть нужно и всё будет хорошо
Просто меньше блогеров смотреть нужно и всё будет хорошо
А если Хабар смотреть - то вообще все будет шикарно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:04
Цитата:
Ну я тогда не по ленюсь и ещё раз повторю, что В цивилизованных странах, это всё же частная собственность, и за хамство можешь быть также как и из частной квартиры выброшен. Вот почему в КЗ не так? вопрос другой.
maxsaf:
Поддерживаю
Поддерживаю
Ну я тогда не по ленюсь и ещё раз повторю, что В цивилизованных странах, это всё же частная собственность, и за хамство можешь быть также как и из частной квартиры выброшен. Вот почему в КЗ не так? вопрос другой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:06
Цитата:
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и слова не упомянули, не?
Вы его личный PR Manager?
[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 21:10]
maxsaf:
А если Хабар смотреть
А если Хабар смотреть
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и слова не упомянули, не?
Вы его личный PR Manager?
[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 21:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:08
А пардоньте, Абайка тоже писал, чего-то, но он не в счёт, он был вовлечён в тирраду.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:09
Цитата:
А если работники магазина хамят, продавцы хамят, то кто должен быть вышвырнут из магазина в цивилизованных странах?
elektron:
А если работники магазина хамят, продавцы хамят, то кто должен быть вышвырнут из магазина в цивилизованных странах?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:11
Цитата:
Ну как же - Янгович тоже писал тут по делу и бывало что возмущался.
elektron:
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и
Странно что никто из форумчан, кроме вас о куате и
Ну как же - Янгович тоже писал тут по делу и бывало что возмущался.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:12
Цитата:
Поддерживаю
elektron:
Абайка тоже писал, чего-то, но он не в счёт
Абайка тоже писал, чего-то, но он не в счёт
Поддерживаю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:13
Цитата:
Тут я не в курсе, ну не встречал такого. А вот в Твери, было дело. Прошли так сказать мимо.
maxsaf:
А если работники магазина хамят, продавцы хамят, то кто должен быть вышвырнут из магазина в цивилизованных странах?
А если работники магазина хамят, продавцы хамят, то кто должен быть вышвырнут из магазина в цивилизованных странах?
Тут я не в курсе, ну не встречал такого. А вот в Твери, было дело. Прошли так сказать мимо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7138
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:17
Я пришёл, я ушёл, магазин стоит. Если они со всеми так, то без клиентов останутся.
Хотя я вроде вначале про несовершенство закона КЗ чего то сказать хотел. А оно воно куда зашло.
Хотя я вроде вначале про несовершенство закона КЗ чего то сказать хотел. А оно воно куда зашло.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:18
Цитата:
Аха, до тех пор пока его не закроют хехе
elektron:
Вы его личный PR Manager?
Вы его личный PR Manager?
Аха, до тех пор пока его не закроют хехе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 02:19
Цитата:
Ну как встретите - возвращайтесь - обсудим
elektron:
Тут я не в курсе, ну не встречал такого
Тут я не в курсе, ну не встречал такого
Ну как встретите - возвращайтесь - обсудим
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf, elektron
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать