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≡ Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41753
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 13:51
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Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 18.06.21 - 23:26
#30
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Цитата:
abaika95:
Вот именно при капитализме граждане сами заботятся о себе в этом весь смысл

Брехня того, кто о капитализме только по книжкам судит. Я живу в стране развитого капитализма, и здесь очень хорошо помогают, особенно в период пандемии это ощутимо. И не только от государства идет помощь - тут и волонтеры, и гуманитарные организации, и прочее и прочее. Даже мне идет помощь разного рода, хотя я в ней не нуждаюсь и без работы не сидел. Видимо и капитализм разный бывает ;-)
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