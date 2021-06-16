Отправлено: - 23:26

abaika95:

Вот именно при капитализме граждане сами заботятся о себе в этом весь смысл

Цитата:Брехня того, кто о капитализме только по книжкам судит. Я живу в стране развитого капитализма, и здесь очень хорошо помогают, особенно в период пандемии это ощутимо. И не только от государства идет помощь - тут и волонтеры, и гуманитарные организации, и прочее и прочее. Даже мне идет помощь разного рода, хотя я в ней не нуждаюсь и без работы не сидел. Видимо и капитализм разный бывает