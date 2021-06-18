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≡ Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально прекратил отношения с костанайским клубом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41753
Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально прекратил отношения с костанайским клубом
Отправлено: 18.06.21 - 09:46
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Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба. Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2143
Re: Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально...
Отправлено: 18.06.21 - 09:46
#1
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кто теперь будет тренировать наших кривоногих ногомячеров?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Re: Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально...
Отправлено: 18.06.21 - 20:07
#2
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так пишут на спортс ру
///Кто такой Бабаян, которого пригласил ЦСКА? Обыгрывал «Ренн» в ЛЕ, гоняет на стажировки в Европу, призывает игроков жить в режиме Роналду Казахстанская редакция Sports.ru – об ассистенте Алексея Березуцкого. 41-летний казахстанец Григорий Бабаян теперь в ЦСКА: он вошел в тренерский штаб Алексея Березуцкого. Внезапный отъезд из «Тобола» (второй в таблице чемпионата Казахстана, обладатель Суперкубка-2021) выглядел загадочно: тренер попрощался с командой, но никто не знал, где его ждать. Еще в начале недели наиболее вероятным был уход в «Нижний Новгород» – ассистентом бывшего тренера «Астаны» и сборной Казахстана Станимира Стойлова (в итоге команду возглавил Александр Кержаков). Однако теперь все понятно: Бабаян ушел на повышение, несмотря на статус ассистента. Интересно, что в январе он проходил стажировку у Виктора Гончаренко на сборах ЦСКА. Как оказалось, неслучайно.Как ЦСКА обратил на него внимание? Возможно, дело в личных связях Гинера и бывшего босса «Астаны» Важно проговорить, что Бабаян – продуманный кандидат, видимо, ЦСКА возлагает на него большие надежды. По информации «Спорт-Экспресса», казахстанец – одна из причин внезапной отставки Ивицы Олича. Хорват хотел в помощники давнего товарища Элвира Рахимича, но клуб настаивал на Бабаяне с опытом игры в еврокубках. В этом вопросе стороны не хотели уступать друг другу, поэтому и расстались. Но почему именно Бабаян? По версии казахстанского инсайдера Айдына Кожахмета, дело в хороших взаимоотношениях экс-президента «Астаны» Саяна Хамитжанова и все еще имеющего большое влияние в ЦСКА Евгения Гинера. Они неоднократно помогали друг другу по футбольным делам (правда, это было очень давно): например, ЦСКА отправлял Никиту Хохлова из дубля в «Женис» в середине нулевых, а в 2010-м игрок сборной Казахстана Сергей Хижниченко был близок к переезду в армейский клуб. Возможно, именно Хамитжанов порекомендовал Гинеру Бабаяна, которого в Казахстане считают очень перспективным.///
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
223
Re: Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально...
Отправлено: 18.06.21 - 21:19
#3
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Желаю удачи Бабаяну. Приглашение в ЦСКА из разряда, от которых не отказываются. Оно еще более значимо из-за того, что его позвали из убогого Тобола и из не менее убогой, коррумпированной и слабой местной футбольной лиги, о которой за пределами страны практически никто ничего не знает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально прекратил отношения с костанайским клубом
Отправлено: 18.06.21 - 21:23
#4
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Цитата:
dvb:
что его позвали из убогого Тобола и из не менее убогой, коррумпированной и слабой местной футбольной лиги, о которой за предел


если бы все было так плохо как вы описываете, его бы никто и никуда не позвал.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
223
Re: Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально...
Отправлено: 18.06.21 - 22:58
#5
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Цитата:
alex_60:
если бы все было так плохо как вы описываете, его бы никто и никуда не позвал


Как есть так и описываю. И в откровенном слабом чемпе может появиться что-то интересное, правда в единичном количестве. Это исключение, которое лишь подтверждает правило. И позвали Бабаяна в первую очередь из-за его деятельности в Астане. Я думаю, что фамилии Зайнутдинов и Бабаян, связаны между собой, если вы понимаете о чем я. А то, что лига местная убогая, так достаточно почитать интервью легионеров, которые они дают после того, как отсюда уезжают и как оценивают местную инфраструктуру и судейство. А что касается Тобола, то если клуб с хорошим бюджетом регулярно сливает в первом раунде еврокубка командам из Люксембурга и Армении, то всегда возникает вопрос - на кой он такой нужен. Понтов на рубль, а выхлопа на две копейки. На моей памяти Тобол был еще более-менее интересен зрителям при Кулагине, Огае и Грозном. После них как обрезало
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Главный тренер ФК «Тобол» Григорий Бабаян официально прекратил отношения с костанайским клубом
Отправлено: 18.06.21 - 23:15
#6
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Цитата:
dvb:
так достаточно почитать интервью легионеров, которые они дают после того, как отсюда уезжают и как оценивают местную инфраструктуру и судейство.


так это во всех лигах так,
уехал и понос полился.
Рамос сейчас при прощании хорошие слова.
говорил. и о Пересе тоже.
если вы понимаете о чем я говорю.
какие слова будут потом, посмотрим.
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