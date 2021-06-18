Отправлено: - 22:58

alex_60:

если бы все было так плохо как вы описываете, его бы никто и никуда не позвал

Цитата:Как есть так и описываю. И в откровенном слабом чемпе может появиться что-то интересное, правда в единичном количестве. Это исключение, которое лишь подтверждает правило. И позвали Бабаяна в первую очередь из-за его деятельности в Астане. Я думаю, что фамилии Зайнутдинов и Бабаян, связаны между собой, если вы понимаете о чем я. А то, что лига местная убогая, так достаточно почитать интервью легионеров, которые они дают после того, как отсюда уезжают и как оценивают местную инфраструктуру и судейство. А что касается Тобола, то если клуб с хорошим бюджетом регулярно сливает в первом раунде еврокубка командам из Люксембурга и Армении, то всегда возникает вопрос - на кой он такой нужен. Понтов на рубль, а выхлопа на две копейки. На моей памяти Тобол был еще более-менее интересен зрителям при Кулагине, Огае и Грозном. После них как обрезало