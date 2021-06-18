Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+14°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • С, 5.19 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 227 из 228«1...225226227228»
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:48
#3391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Долгом каждого (мужского пола как минимум) является и служба в ВС.

Чтобы "откосить" от долга по изучению языка, прийдется предоставить справку с дурашки, что к изучению языков более не способен :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:54
#3392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Выкладывайте Всеровно смысла нет пока его аудитория сюда не зайдет и вы обсасываете их в одного))

Не в одного, а с вами, Алексом, электроном, Марксом, вот и Витал подтянулся. :lol:

Цитата:
abaika95:
Первый раз написал никто не обратил внимание надо ещё раз написать) это работает Предлагаю ещё 3 раза! Жду

Спасибо за совет, так и поступлю :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:55
#3393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


и если мы вас тут отвлекаем
от дискуссии высокого уровня
с абайка 95 по куатизму, вы только скажите. вас поймут.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:56
#3394
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ютюб не позволяет смотреть тут по прямой а переходить лень)

Кому надо - перейдет :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:57
#3395
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и если мы вас тут отвлекаем от дискуссии высокого уровня с абайка 95 по куатизму, вы только скажите. вас поймут.

Вы не отвлекаете, вы в ней участвуете :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:58
#3396
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с вами все нормально?

Да, спасибо что интересуетесь, приятно :-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:01
#3397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Макс прекращай таки видосы выкладывать.

Выкладывает Куат, а не я. Раз его до сих пор не закрыли - значит все он правильно делает. А по хорошему надо бы ему выход в интернет лет так на 5 запретить для начала :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:15
#3398
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Макс прекращай таки видосы выкладывать


я ему намекал тоже, и так и эдак,
он не понял. видать проблема с крышей.
а ведь конкретно провокатором стал.
аж смакует все.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:17
#3399
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да, спасибо что интересуетесь, приятно


это хорошо без слов видно в известной картине В. Л.
"Родина слышит"
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:24
#3400
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Спасибо за совет, так и поступлю


канадца завербовали. абайки95.
видать шифра не дали, пишет прямым текстом.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:30
#3401
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я ему намекал тоже, и так и эдак, он не понял. видать проблема с крышей. а ведь конкретно провокатором стал. аж смакует все.

А как по другому? Просто игнорировать? Ждать когда Куат и Ко прийдет к моим родным домой экзамен принимать? :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:46
#3402
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как по другому? Просто игнорировать?


абсолютно правильный ответ. полный игнор.
и подобных.

[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 22:47]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:50
#3403
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут Россия с 22 июня в Турцию начинает летать. неплохо бы границу для туристов открыть. с Россией.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 23:10
#3404
Комментарий проходит проверку.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 23:16
#3405
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 227 из 228«1...225226227228»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: elektron, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS