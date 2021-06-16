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≡ Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41753
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 13:51
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Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
95
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 17:04
#15
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Цитата:
abaika95:
не до картошки))

Тогда надо потроллить их и попросить жареной картошечки, раз им не до обыкновенной :lol:

[Исправлено: Mr_negotive, 16.06.2021 - 17:08]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1427
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 17:20
#16
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Цитата:
НГ:
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?

Похоже, что скоро в городе будет не протолкнуться от мониторинговых групп и блогеров. Может быть всех этих бездельников и захребетников пора просто заставить работать? Вон Павка Корчагин, когда не было дров, шел, строил узкоколейку и заготавливал дрова, а не мониторил бессмысленно по окрестностям. У нас уже куда не плюнешь, везде одни блогеры, тиктокеры и мониторы. Поэтому и овощи дорожают, что один с сошкой, а семеро с ложкой.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7495
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 17:24
#17
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Цитата:
По данным управления сельского хозяйства, в запасах стабфонда 2,1 тыс. тонн продукции на сумму 332,6 млн. тенге.

Ох уж эти нур-отчёты.
Скорее всего на овощи выделили деньги, но фактически их в области у товаропроизводителей уже не осталось. А если есть, тогда пусть везут в магазины, ярмарки, автолавки... по той цене, которой закупали в стабфонд еще осенью. Но везти-то нечего!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7495
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 17:27
#18
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Цитата:
Поручил мониторить

уже пора скороговорку в обновленные учебники писать:
Мониторинговые группы мониторили мониторили да не вымониторили.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
135
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 19:24
#19
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у нас аграрная область, а проблемы возникают именно с продовольствием этого аграрного сектора. Надо прямо говорить, вожди провалили и это направление. То что сейчас все частное и якобы власть не имеет никаких рычагов- все это брехня. Когда надо эти рычаги врубаются на всю катушку.. Проблема в некомпетентности, а точнее говоря в бездарности акиматовских и других чинуш, руководящих именно этими вопросами. За развал этой продовольственной безопасности их надо всех судить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7949
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 19:35
#20
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На фото где написано 500тнг Краснодар-это не Краснодар,а импорт из дальнего зарубежья.
Настоящий Краснодар легко отличить, на нём остатки чернозёма видно,примерно как наша первая картошка,а эта чистая вся, в песке выросла где нибудь в Египте или прости господи Израиле.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7111
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 19:49
#21
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Ладно экзотические снадобья, но как может быть везти картошку из за три девять земель выгоднее, чем свою выращивать (собственно как и огурцы). И где местная? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12062
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 20:04
#22
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Цитата:
elektron:
И где местная?


где положено.
у меня еще три мешка.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
95
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 16.06.21 - 20:50
#23
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Цитата:
рихард:
у нас аграрная область

В аграрной области, где раньше были пастбища, куда люди отдавали пасти своих коровок, их уже нормальных нет. Надои жуткие, катастрофические. И тут Назарбаев не по-детски и привычно уже наколол - две коровы мало будет, надо десяток, чтоб молока хватало :lol:
В засушливый год будут сельчане свой скот кормить картоном, как в Мангистау. У нас тоже ситуация ужасная, пастбищ нормальных нет и засуха...
Картоном кормят домашний скот жители Мангистау
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3419
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 21:28
#24
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Цитата:
Добринцофф:
Краснодар-это не Краснодар,а импорт из дальнего зарубежья.

___ Точно , у нас точно такая же - с Египта , была неделю назад по 65 рублей .

[Исправлено: Гога, 16.06.2021 - 18:29]
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
93
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 17.06.21 - 00:09
#25
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Цитата:
Mr_negotive:

Да погодите вы.. мы скоро так же питаться будем...одним бумага, другим денер Автодома.. а вместе мы едим картошку фри..
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
400
Re: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей...
Отправлено: 17.06.21 - 08:51
#26
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Цитата:
abaika95:
Рынок всегда выводит пользу для всех Для этого нужно время

И пенсию выведет хорошую,и соц помощь поднимет)))Цитата:
abaika95:
Регулировать его извне уже не получится

Прекрасно получится,было бы желание заботится о гражданах.Цитата:
abaika95:
Тогда это уже социализм и план

Из этого тоже можно взять лучшее и применить на практике.
Другое дело-это не нужно никому,всех и так все устраивает(применительно верхушки)-природные ресурсы продаются,деньги в карман идут,народная лапша висит по назначению.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7949
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 17.06.21 - 10:09
#27
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Цитата:
elektron:
Ладно экзотические снадобья, но как может быть везти картошку из за три девять земель выгоднее, чем свою выращивать

Ну так в Германии по 620тнг,причём это цена круглый год.

У нас допустим осенью была по 70-80,потом зимой 120-160 и только в июне когда кончились запасы подорожала до 320,и то этот ценник 320 был примерно неделю,сейчас уже завезли цена падает.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8278
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 17.06.21 - 10:14
#28
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Цитата:
Сергей kst:
И пенсию выведет хорошую,и соц помощь поднимет)

Это социальная помощь к рыночку отношения не имеетЦитата:
Сергей kst:
Прекрасно получится,было бы желание заботится о гражданах

Вот именно при капитализме граждане сами заботятся о себе в этом весь смысл
Цитата:
Сергей kst:
Из этого тоже можно взять лучшее и применить на практике.

У нас и осталось то лучшее
Социальные льготы всем подряд от многодетных до сирот
Это прямая заслуга социализма
Цитата:
Добринцофф:
У нас допустим осенью была по 70-80,потом зимой 120-160 и только в июне когда кончились запасы подорожала до 320,и то этот ценник 320 был примерно неделю,сейчас уже завезли цена падает.

О как
Рыночек порешал уже называется
Но нет таксистам и парикмахерам виднее в экономике чем экономистам))
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7111
Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 18.06.21 - 22:37
#29
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Цитата:
Добринцофф:
Ну так в Германии по 620тнг,причём это цена круглый год.

Так это и называется стабильность. Почему в КЗ так нельзя? :lol:
Капитализм другой?
Или как не продать то что за 350 берут, хотя по осени и за 80 отдать готов? :lol:

[Исправлено: elektron, 18.06.2021 - 17:43]
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