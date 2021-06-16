Отправлено: - 08:51

abaika95:

Рынок всегда выводит пользу для всех Для этого нужно время

abaika95:

Регулировать его извне уже не получится

abaika95:

Тогда это уже социализм и план

Цитата:И пенсию выведет хорошую,и соц помощь поднимет)))Цитата:Прекрасно получится,было бы желание заботится о гражданах.Цитата:Из этого тоже можно взять лучшее и применить на практике.Другое дело-это не нужно никому,всех и так все устраивает(применительно верхушки)-природные ресурсы продаются,деньги в карман идут,народная лапша висит по назначению.