Отправлено: - 21:54

abaika95:

Выкладывайте Всеровно смысла нет пока его аудитория сюда не зайдет и вы обсасываете их в одного))

abaika95:

Первый раз написал никто не обратил внимание надо ещё раз написать) это работает Предлагаю ещё 3 раза! Жду

Цитата:Не в одного, а с вами, Алексом, электроном, Марксом, вот и Витал подтянулся.Цитата:Спасибо за совет, так и поступлю