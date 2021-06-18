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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:48
Цитата:
Чтобы "откосить" от долга по изучению языка, прийдется предоставить справку с дурашки, что к изучению языков более не способен
elektron:
Долгом каждого (мужского пола как минимум) является и служба в ВС.
Долгом каждого (мужского пола как минимум) является и служба в ВС.
Чтобы "откосить" от долга по изучению языка, прийдется предоставить справку с дурашки, что к изучению языков более не способен
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:54
Цитата:
Не в одного, а с вами, Алексом, электроном, Марксом, вот и Витал подтянулся.
Цитата:
Спасибо за совет, так и поступлю
abaika95:
Выкладывайте Всеровно смысла нет пока его аудитория сюда не зайдет и вы обсасываете их в одного))
Выкладывайте Всеровно смысла нет пока его аудитория сюда не зайдет и вы обсасываете их в одного))
Не в одного, а с вами, Алексом, электроном, Марксом, вот и Витал подтянулся.
Цитата:
abaika95:
Первый раз написал никто не обратил внимание надо ещё раз написать) это работает Предлагаю ещё 3 раза! Жду
Первый раз написал никто не обратил внимание надо ещё раз написать) это работает Предлагаю ещё 3 раза! Жду
Спасибо за совет, так и поступлю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:55
Цитата:
и если мы вас тут отвлекаем
от дискуссии высокого уровня
с абайка 95 по куатизму, вы только скажите. вас поймут.
maxsaf:
и если мы вас тут отвлекаем
от дискуссии высокого уровня
с абайка 95 по куатизму, вы только скажите. вас поймут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:56
Цитата:
Кому надо - перейдет
abaika95:
Ютюб не позволяет смотреть тут по прямой а переходить лень)
Ютюб не позволяет смотреть тут по прямой а переходить лень)
Кому надо - перейдет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:57
Цитата:
Вы не отвлекаете, вы в ней участвуете
alex_60:
и если мы вас тут отвлекаем от дискуссии высокого уровня с абайка 95 по куатизму, вы только скажите. вас поймут.
и если мы вас тут отвлекаем от дискуссии высокого уровня с абайка 95 по куатизму, вы только скажите. вас поймут.
Вы не отвлекаете, вы в ней участвуете
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 21:58
Цитата:
Да, спасибо что интересуетесь, приятно
alex_60:
с вами все нормально?
с вами все нормально?
Да, спасибо что интересуетесь, приятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:01
Цитата:
Выкладывает Куат, а не я. Раз его до сих пор не закрыли - значит все он правильно делает. А по хорошему надо бы ему выход в интернет лет так на 5 запретить для начала
Vit:
Макс прекращай таки видосы выкладывать.
Макс прекращай таки видосы выкладывать.
Выкладывает Куат, а не я. Раз его до сих пор не закрыли - значит все он правильно делает. А по хорошему надо бы ему выход в интернет лет так на 5 запретить для начала
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:15
Цитата:
я ему намекал тоже, и так и эдак,
он не понял. видать проблема с крышей.
а ведь конкретно провокатором стал.
аж смакует все.
Vit:
Макс прекращай таки видосы выкладывать
Макс прекращай таки видосы выкладывать
я ему намекал тоже, и так и эдак,
он не понял. видать проблема с крышей.
а ведь конкретно провокатором стал.
аж смакует все.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:17
Цитата:
это хорошо без слов видно в известной картине В. Л.
"Родина слышит"
maxsaf:
Да, спасибо что интересуетесь, приятно
Да, спасибо что интересуетесь, приятно
это хорошо без слов видно в известной картине В. Л.
"Родина слышит"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:24
Цитата:
канадца завербовали. абайки95.
видать шифра не дали, пишет прямым текстом.
maxsaf:
Спасибо за совет, так и поступлю
Спасибо за совет, так и поступлю
канадца завербовали. абайки95.
видать шифра не дали, пишет прямым текстом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:30
Цитата:
А как по другому? Просто игнорировать? Ждать когда Куат и Ко прийдет к моим родным домой экзамен принимать?
alex_60:
я ему намекал тоже, и так и эдак, он не понял. видать проблема с крышей. а ведь конкретно провокатором стал. аж смакует все.
я ему намекал тоже, и так и эдак, он не понял. видать проблема с крышей. а ведь конкретно провокатором стал. аж смакует все.
А как по другому? Просто игнорировать? Ждать когда Куат и Ко прийдет к моим родным домой экзамен принимать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:46
Цитата:
абсолютно правильный ответ. полный игнор.
и подобных.
[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 22:47]
maxsaf:
как по другому? Просто игнорировать?
как по другому? Просто игнорировать?
абсолютно правильный ответ. полный игнор.
и подобных.
[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 22:47]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 22:50
тут Россия с 22 июня в Турцию начинает летать. неплохо бы границу для туристов открыть. с Россией.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 23:10
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 23:16
Комментарий проходит проверку.
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