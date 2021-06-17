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≡ Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41752
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 10:45
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Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах, отмечают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12046
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 18.06.21 - 19:47
#15
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Цитата:
elektron:
Мож действительно просто не видел.


так пишут про германию
//В городе велодорожки отлично видны. Это может быть просто разметка со значком велосипеда на тротуаре или проезжей части А может быть и специальное покрытие. Обычно оно красное, но бывает зеленое или синее. Как вариант - красная брусчатка//

, про деревни не говорится.
но помню по фото в деревне место значок велосипеда был.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7104
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 18.06.21 - 19:59
#16
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Цитата:
alex_60:
но бывает зеленое или синее.

Вот синию и зелёную тож не разу не видел, хотя про зелёную читал, что хотят в Дюссельдорфе делать, но есть или нет, не знаю. :-) Но та что есть, ещё пока за десятилетия не видел, что бы ремонтировали. :lol:
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