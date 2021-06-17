Отправлено: - 19:47

elektron:

Мож действительно просто не видел.

Цитата:так пишут про германию//В городе велодорожки отлично видны. Это может быть просто разметка со значком велосипеда на тротуаре или проезжей части А может быть и специальное покрытие. Обычно оно красное, но бывает зеленое или синее. Как вариант - красная брусчатка//, про деревни не говорится.но помню по фото в деревне место значок велосипеда был.