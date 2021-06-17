Отправлено: - 11:06

olegggon:

Алтынсарина тоже, должны были ещё в том году закончить, конца и края не видно.

Цитата:Многострадальная улица Алтынсарина. Два года уже что-то иногда делают, а чаще всего ничего не делают. Похоже, что все эти ремонты по городу делает одна бригада. С утра бригадир крутит барабан, на какой объект сегодня ехать, а если выпадает сектор приз, то и вовсе никуда не выдвигаются. Главное зафиксировать свое присутствие на объекте, а для этого достаточно одного человека и одной единицы техники. Техника нужна, чтобы создавать тень для дежурящего на объекте.Новая плитка уже вся выщербилась, в некоторых местах ее уже по второму разу перекладывают. Там, где делали газоны уже засыпали плитку землей. Убирать, скорее всего, не будут, потому что не принято это в Костанае. Вон на Абая после грандиозного ремонта плитка уже давно под землю ушла, никому дела нет. Видимо бригаде дворников на барабане постоянно сектор приз выпадает или другие объекты, поэтому грязь в некоторых местах не убирается годами. Хорошо, что дожди у нас не часто, сухонько, не развозит.Получается как в еврейском анекдоте: "Никогда не могу попить нормального чая, дома кладу два куска сахара, в гостях четыре, а люблю три". Так и мы живем, хочется ходить по нормальным улицам, но зимой не получается из-за снега, летом из-за ремонтов.