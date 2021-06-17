Отправлено: - 21:22

Сергей kst:

Вы там были? Что тогда не забегаловка?

Сергей kst:

И правильно,такие же братки,только легальные

рихард:

"Забава" появилась в этом месте, когда кругом степь и пустыри были. На тот период алчная власть продала Быковскому землю без запинок

рихард:

Теперь запахло еще большими деньгами, придумали Смарт центр и у власть имущих помимо жадности пробилась нечто вроде зависти.

рихард:

Суды все в одну дуду, тоже понятно -продажные.

Цитата:БылВ моем понимании не забегаловка это тот же сулугуни который тут обозревалиЦитата:Ну тогда какие проблемыБратки делят имущество)Одни на бюджете а другой который нажил в 90ые (честным или нет путем неизвестно)Так что обычная разборка)Цитата:Потомучто степь тогда там былаЧеб не продать)Цитата:Какой зависти? Там строй вокруг не хочуПросто видно решили снести этот сарайчик чтобы не портил вид при въездеЦитата:Такие продажные что 3 года засудить не могут))