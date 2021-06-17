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≡ «Забава» все стоит, нужда все терпит
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41752
«Забава» все стоит, нужда все терпит
Отправлено: 17.06.21 - 10:29
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Предприниматели - Александр и Марина Быковские, в совместной собственности которых находится гектар земли в микрорайоне Юбилейный, а также расположенное на ней кафе. Собирались еще на свободной территории выстроить небольшой крытый рынок, ведь в этой части города активно возводится жилье, население растет, но все перечеркнули планы акимата Костаная поднять здесь объект под названием «Смарт-центр». Участок Быковских попал в зону его размещения. Пока на бумаге. Скоро три года, как ни бизнесу нормально работать не дают, ни центра нет.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8272
Re: «Забава» все стоит, нужда все терпит
Отправлено: 17.06.21 - 21:22
#15
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Цитата:
Сергей kst:
Вы там были? Что тогда не забегаловка?

Был
В моем понимании не забегаловка это тот же сулугуни который тут обозревали
Цитата:
Сергей kst:
И правильно,такие же братки,только легальные

Ну тогда какие проблемы
Братки делят имущество)
Одни на бюджете а другой который нажил в 90ые (честным или нет путем неизвестно)
Так что обычная разборка)
Цитата:
рихард:
"Забава" появилась в этом месте, когда кругом степь и пустыри были. На тот период алчная власть продала Быковскому землю без запинок

Потомучто степь тогда там была
Чеб не продать)
Цитата:
рихард:
Теперь запахло еще большими деньгами, придумали Смарт центр и у власть имущих помимо жадности пробилась нечто вроде зависти.

Какой зависти? Там строй вокруг не хочу
Просто видно решили снести этот сарайчик чтобы не портил вид при въезде
Цитата:
рихард:
Суды все в одну дуду, тоже понятно -продажные.

Такие продажные что 3 года засудить не могут))
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
632
Re: «Забава» все стоит, нужда все терпит
Отправлено: 18.06.21 - 09:48
#16
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С местными властями надо судиться только в верховном суде. А так проиграют. Земля ещё пустая перед НИШ. Строить этот смарт центр можно и там. Можно изъять дачи, там земли хватает, можно половину дачного сообщества и построить дома
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7104
Re: «Забава» все стоит, нужда все терпит
Отправлено: 18.06.21 - 19:22
#17
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Дядька прав, должны компенсировать.
А так походу ещё один микрорайон города хотят без воды оставить.
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