Отправлено: - 16:45

Victor Yang: А он, вроде, ничего плохого про Казахстан не говорил - даже вернуться думал. Вот другой персонаж - тот да - тому нигде не любо. Даже ник его называть неприятно.

Victor Yang: Ну а зачем лишний повод ещё давать, чтобы уже у остальных негатива не было?

maxsaf:

Ну так а о чем тогда спор? Мне интересно только одно. Если у ИП Петрова в магазине за прилавком стоит физ лицо Баширов, который не обслужит покупателя на казахском, то кому выпишут штраф, Петрову или Баширову?

alex_60:

Хомяк Картошкин", Вот Блин", "Плов Готов"

Victor Yang:

Интересно, а Куатико не будут возмущать русские названия, которые в переводе на казахский звучат нелепо?

Цитата:Да,говорил просто его быстро отмодерировали) Цитата:Одним больше,одним меньше) какая уже разница) Писал выше пока в Москве машина пропаганды не сломается,смысла нет тут что-то пыжится) всервоно найдут за что обьявить второй Украиной)Цитата:Владельцу ИПВ законе прописано все четко про физ и юр лицаЦитата:А ещё тандыр,моя узбечка,сулугуни и Макдональдс)Удивительно разнообразная казахская кухняЦитата:Наименования организации не подлежат прямому переводу