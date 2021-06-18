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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8272
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 16:45
#3361
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Цитата:
Victor Yang: А он, вроде, ничего плохого про Казахстан не говорил - даже вернуться думал. Вот другой персонаж - тот да - тому нигде не любо. Даже ник его называть неприятно.
Да,говорил просто его быстро отмодерировали) Цитата:
Victor Yang: Ну а зачем лишний повод ещё давать, чтобы уже у остальных негатива не было?
Одним больше,одним меньше) какая уже разница) Писал выше пока в Москве машина пропаганды не сломается,смысла нет тут что-то пыжится) всервоно найдут за что обьявить второй Украиной)Цитата:
maxsaf:
Ну так а о чем тогда спор? Мне интересно только одно. Если у ИП Петрова в магазине за прилавком стоит физ лицо Баширов, который не обслужит покупателя на казахском, то кому выпишут штраф, Петрову или Баширову?

Владельцу ИП
В законе прописано все четко про физ и юр лица
Цитата:
alex_60:
Хомяк Картошкин", Вот Блин", "Плов Готов"

А ещё тандыр,моя узбечка,сулугуни и Макдональдс)
Удивительно разнообразная казахская кухня
Цитата:
Victor Yang:
Интересно, а Куатико не будут возмущать русские названия, которые в переводе на казахский звучат нелепо?

Наименования организации не подлежат прямому переводу
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 17:49
#3362
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Цитата:
abaika95:
Эдак мы дойдем до того что в народных новостях вы будете хейтить всех авторов за стукачество?)

Так в том и суть, что нужно различать границы того, где кончаются реально справедливые требования и начинается подленькое сведение счетов или раскрутка личных интересов за чужой счет. Закон он же тоже не имеет четко очерченной границы, иначе бы не нужны были суды с обвинителями, адвокатами и присяжными. Не было бы всяких смягчений, градаций, послаблений. А для понимания этого всех нынешних блогеров необходимо ввергнуть во времена "слова и дела", когда первый кнут предназначался доносчику. Глядишь, типичных хайпожоров-бездельников сильно бы поубавилось.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10756
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 19:10
#3363
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Цитата:
abaika95:
Я тут веду мирную беседу с Канадой на тему куата Куат в итоге по всем фронтам прав получается))

Ну раз он прав - буду чаще его видосы сюда выкладывать. Правому делу грех не помочь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10756
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 19:17
#3364
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Цитата:
abaika95:
Владельцу ИП В законе прописано все четко про физ и юр лица

Ну все, значит человек за прилавком ни в чем не виноват по закону :lol: что и требовалось доказать :lol:
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