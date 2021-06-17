"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески, - сказал Юрий Ким. - Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание. Читать новость
Серый волк: Просто это временное такое состояние. Временный аэропорт, похожий на ларёк с чебуреками во временном городе с временными деревьями, под управлением временных чиновников.
Цитата:
Серый волк: ми баааалсое- пребалское государственное государство и так просто платить не можем!
Серый как всегда не в бровь а в глаз И как хорошо что ты серый уехал из нашего бааалсого прибалсого государства в свое маааааленкое при маааааленкое где нет ничего временного! Все делается на века И чиновники сидят годами и деревья веками лежат и жизнь как 300 лет назад)) Вот к примеру Администрация Великого Устюга объявила аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу МЕСТ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ БЕЛЬЯ. Дело в том, что во многих домах Великого Устюга до сих пор нет водопровода. А значит стирать приходится вручную. Полоскать белье жительницы традиционно приходят на реку. Эх хорошо на Руси Картины русских художников передвижников 19 века, актуальны с каждым годом становяться))
Ути пути! Бездарный протиратель вонючих государственных штанов нарисовался! Я даже отключил, блокировку, чтоб посмотреть, что эта птица государственно оплачиваемая накалякает! Как всегда ничего умного они сделать не в состоянии.
Пострадавшая наверное теперь вообще не дождется ничего.
Государственный штанопротиратель, недееспособного отваливающегося государства, неспособного оплатить лечение, все силы поди исттратил отыскивая по помойкам интернета старые фотографии из (откуда оно там выдрало?) из Углича кажется. Ближе не отыскал, хотя достаточно было из акунаматата на любую ближайшую помойку для просто феерических фотографий загаженного города.
Далеко ходить не надо и фотографии воровать не придется!
Если в вашем государстве большие проблемы (не только с лечением, но и с выплатой пострадавшим), ну и с тем конечно, что как видно ближе Углича ничего не находится, то я вам бесплатно первое время могу пофотографировать! Абсолютно бесплатно, учитывая вашу непоповоротливовсть!
Самые интересные урны, в которых вы любите копаться - будут вашими!
Просто за каждое фото вместе с глюпым насяльником присылаете короткое видео где вдвоем делаете КУ! _ За фото ямы на дороге два раза КУ!
Ну а за фото лужи квартетом с парочкой акимов исполняете весёлую итальянскую песенку УНО-МОМЕНТО!
Надеюсь музыкальных способностей хватит, если будет плохо получаться, можно будет в филармонии брать уроки!
Может быть когда-нибудь в скором будущем весёлые итальянцы разузнают про такую чудесную страну с городом кОстанаем И организуют туда рейс (плюсом к имеющимся в этом сарае целым полутора самолетовылетам) для своих весёлых туристов, по живописнейшим помойкам имени акимата. (а то многим наш Питер уже приелся). Наверное лозунг этих туров будет начинаться со слов: "Incredibili avventure ti aspettano dall'aeroporto!" "Невероятные приключения вас ждут уже с аэропорта!"
Специально для государственных недееспособных бездельников, протирающих штаны на форумах. Фото урны (какая оказалась поблизости) во дворе дома на ул. Маршала Конева. Размещена с постоянным адресом специально эксклюзивно для вас:
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