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≡ "Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41752
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
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- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески, - сказал Юрий Ким. - Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12040
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 18.06.21 - 14:14
#15
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Цитата:
drakon:
И счас, стоит, наверное...


Ничего нет более постоянного, чем временное.(Козьма Прутков ,19 век)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11492
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 18.06.21 - 15:53
#16
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Просто это временное такое состояние.
Временный аэропорт, похожий на ларёк с чебуреками во временном городе с временными деревьями, под управлением временных чиновников.

Но как вопрос заходит почему не заплатили за издержки в связи с травмой - ми баааалсое- пребалское государственное государство и так просто платить не можем! :lol:

Очень удобно. Всё временное, ларькового уровня, а если что государство, но оно не может. :lol:
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