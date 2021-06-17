Отправлено: - 15:53

Просто это временное такое состояние.Временный аэропорт, похожий на ларёк с чебуреками во временном городе с временными деревьями, под управлением временных чиновников.Но как вопрос заходит почему не заплатили за издержки в связи с травмой - ми баааалсое- пребалское государственное государство и так просто платить не можем!Очень удобно. Всё временное, ларькового уровня, а если что государство, но оно не может.