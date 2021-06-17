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"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41752
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески, - сказал Юрий Ким. - Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3936
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
Типичный страховой случай.
Неужели у аэропорта нет страхового полиса?
Он же обязателен для них?
Неужели у аэропорта нет страхового полиса?
Он же обязателен для них?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2143
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:18
сколько миллионов вбухали в реконструкцию аэропорта нашего? На видео это буд-то не аэропорт, а сарай какой-то с ограждением.
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 2403
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:39
Цитата:
Помню, еще в 2007 г. летели мы с Тоболом на футбол. Так мужики выходили покурить на эту площадку. Тогда еще стояла.
Это металлическая конструкция - временная, ее только на летний период ставили. Потом ее планировалось демонтировать.
Помню, еще в 2007 г. летели мы с Тоболом на футбол. Так мужики выходили покурить на эту площадку. Тогда еще стояла.
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:55
Цитата:
в 2004 точно стояла, в 2007.
в 2010 тоже.
помню потому что лето было, и рейсы в Германию. можно было выйти,в помещении сотовые не ловили, а на воздухе ловили.
[Исправлено: alex_60, 17.06.2021 - 18:00]
Козлов я:
Тогда еще стояла.
Тогда еще стояла.
в 2004 точно стояла, в 2007.
в 2010 тоже.
помню потому что лето было, и рейсы в Германию. можно было выйти,в помещении сотовые не ловили, а на воздухе ловили.
[Исправлено: alex_60, 17.06.2021 - 18:00]
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:55
А ступеньки, то. Стпеньки...
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:58
Цитата:
что за стпеньки?
печеньки что ли?
ремонт идет, написано же
в ответе.
drakon:
А ступеньки, то. Стпеньки...
А ступеньки, то. Стпеньки...
что за стпеньки?
печеньки что ли?
ремонт идет, написано же
в ответе.
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:01
Цитата:
В зоне - ремонта,людям,
деоать - нечего...
alex_60:
ремонт идет, написано же
ремонт идет, написано же
В зоне - ремонта,людям,
деоать - нечего...
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:17
Цитата:
ремонт то кто делает-люди.
drakon:
В зоне - ремонта,людям, деоать - нечего..
В зоне - ремонта,людям, деоать - нечего..
ремонт то кто делает-люди.
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:31
Цитата:
Не пассажиры - же...
alex_60:
ремонт то кто делает-люди.
ремонт то кто делает-люди.
Не пассажиры - же...
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:34
Цитата:
конечно, строители.
drakon:
Не пассажиры - же
Не пассажиры - же
конечно, строители.
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 19:47
Цитата:
И в 2016 стояла...
alex_60:
в 2004 точно стояла, в 2007. в 2010 тоже.
в 2004 точно стояла, в 2007. в 2010 тоже.
И в 2016 стояла...
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 20:36
Цитата:
В 2021 - упала. 17 лет - стояла...
И никто этот забор не - видел...
гражданин СССР:
И в 2016 стояла...
И в 2016 стояла...
В 2021 - упала. 17 лет - стояла...
И никто этот забор не - видел...
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 18.06.21 - 06:10
Цитата:
Временно же стояла)))
drakon:
17 лет - стояла...
17 лет - стояла...
Временно же стояла)))
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 18.06.21 - 12:56
Цитата:
И счас, стоит, наверное...
гражданин СССР:
Временно же стояла)))
Временно же стояла)))
И счас, стоит, наверное...
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