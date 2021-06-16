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Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41752
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 10:23
В мкрн Северный, поселка Заречный проблемы с холодной водой, точнее с ее отсутствием. Воду с мая начали давать по расписанию, с 6 до 12 дня и с 18 до 24 часов вечером. Но по факту вода была только утром, вечером воды нет.
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Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 18:55
Цитата:
Как можно высосать то чего нету?
Настоящий буржуй должен иметь собственный источник питьевой воды,я из скважины качаю если чё
[Исправлено: Добринцофф, 16.06.2021 - 19:14]
Маркс:
Если в кране нет воды, значит ее всю высасывают из водопровода капиталисты с помощью своих насосов.
Если в кране нет воды, значит ее всю высасывают из водопровода капиталисты с помощью своих насосов.
Как можно высосать то чего нету?
Настоящий буржуй должен иметь собственный источник питьевой воды,я из скважины качаю если чё
[Исправлено: Добринцофф, 16.06.2021 - 19:14]
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 16.06.21 - 19:02
Цитата:
Я дождевую не собирал,но на крыше то же есть еврокуб на 1000л,набираю его с центрального водопровода,в принципе и его хватает когда воды нет,только вот давление никакое там,самотёком бежит,котёл не включается,воды горячей не было.
Цитата:
Бассейн на 10м3-это небольшой в принципе,у вас наверное вода очень дорогая,я свой в апреле ещё набрал когда перебоев не было.
maxsaf:
Я для полива дождевую собирал, всегда тонна воды была в запасе.
Я для полива дождевую собирал, всегда тонна воды была в запасе.
Я дождевую не собирал,но на крыше то же есть еврокуб на 1000л,набираю его с центрального водопровода,в принципе и его хватает когда воды нет,только вот давление никакое там,самотёком бежит,котёл не включается,воды горячей не было.
Цитата:
maxsaf:
А в этом году поставил бассейн на 10 тонн - пришлось с прицепом и контейнером поездить на насосную станцию, благо до нее очень близко
А в этом году поставил бассейн на 10 тонн - пришлось с прицепом и контейнером поездить на насосную станцию, благо до нее очень близко
Бассейн на 10м3-это небольшой в принципе,у вас наверное вода очень дорогая,я свой в апреле ещё набрал когда перебоев не было.
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 16.06.21 - 19:12
Цитата:
Причём здесь миграция?
Эти люди ,что вдоль водопровода прямо в степи селятся?
Скажите уже прямо ,понастроили микрорайонов нагрузку не рассчитали,в итоге попали все.
Разве когда проектируются микрорайоны в проекте не рассчитывается потребление воды,электричества и газа?Почему сначала построили жильё,а только сейчас задумались как провести воду?
Rexyn:
в связи с растущей миграцией ощущается острый дефицит питьевой воды в селе Заречное и городе Тобыл
в связи с растущей миграцией ощущается острый дефицит питьевой воды в селе Заречное и городе Тобыл
Причём здесь миграция?
Эти люди ,что вдоль водопровода прямо в степи селятся?
Скажите уже прямо ,понастроили микрорайонов нагрузку не рассчитали,в итоге попали все.
Разве когда проектируются микрорайоны в проекте не рассчитывается потребление воды,электричества и газа?Почему сначала построили жильё,а только сейчас задумались как провести воду?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7099
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 19:14
Цитата:
Потамушто, потамушто - не каждый может смотреть в завтрашний день, точнее не каждый может это сделать...
Добринцофф:
Почему сначала построили жильё,а только сейчас задумались как провести воду?
Почему сначала построили жильё,а только сейчас задумались как провести воду?
Потамушто, потамушто - не каждый может смотреть в завтрашний день, точнее не каждый может это сделать...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 639
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 19:18
Цитата:
Опять казахстанцы виноваты!
Rexyn:
В акимате Костанайского района ситуацию прокомментировали следующим образом: в связи с растущей миграцией ощущается острый дефицит питьевой воды в селе Заречное и городе Тобыл.
В акимате Костанайского района ситуацию прокомментировали следующим образом: в связи с растущей миграцией ощущается острый дефицит питьевой воды в селе Заречное и городе Тобыл.
Опять казахстанцы виноваты!
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 88
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 18.06.21 - 11:22
Цитата:
Воды нет и поэтому нагрузки на канализацию нет, у них всё просчитано и распланировано заранее 🤣
Маркс:
Стесняюсь спросить, а как справляется канализация в связи с растущей миграцией?
Стесняюсь спросить, а как справляется канализация в связи с растущей миграцией?
Воды нет и поэтому нагрузки на канализацию нет, у них всё просчитано и распланировано заранее 🤣
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:30
Цитата:
Я даже не знаю сколько она стоит, но раз по счетчику - то сколько-то точно стоит, а мне больше интереса ради захотелось привезти самому. На следующий год закажу водовозку или из водопровода наберу, и сравню. Можно конечно посчитать, но мне тупо лень если честно )) Я с работы пришел, прыг в бассейн, и думать ни о чем не хочу ))
Добринцофф:
Бассейн на 10м3-это небольшой в принципе,у вас наверное вода очень дорогая,я свой в апреле ещё набрал когда перебоев не было.
Бассейн на 10м3-это небольшой в принципе,у вас наверное вода очень дорогая,я свой в апреле ещё набрал когда перебоев не было.
Я даже не знаю сколько она стоит, но раз по счетчику - то сколько-то точно стоит, а мне больше интереса ради захотелось привезти самому. На следующий год закажу водовозку или из водопровода наберу, и сравню. Можно конечно посчитать, но мне тупо лень если честно )) Я с работы пришел, прыг в бассейн, и думать ни о чем не хочу ))
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:31
Цитата:
Что-То мне подсказывает, что чем меньше воды - тем больше нагрузка - какать то меньше не стали
Николаич I:
Воды нет и поэтому нагрузки на канализацию нет, у них всё просчитано и распланировано заранее 🤣
Воды нет и поэтому нагрузки на канализацию нет, у них всё просчитано и распланировано заранее 🤣
Что-То мне подсказывает, что чем меньше воды - тем больше нагрузка - какать то меньше не стали
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12040
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:33
Цитата:
и что, одна вода на весь сезон?
там же камыши за лето вырастут.
и лягушки квакать будут.
[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 11:34]
maxsaf:
прыг в бассейн, и думать ни о чем не хочу ))
прыг в бассейн, и думать ни о чем не хочу ))
и что, одна вода на весь сезон?
там же камыши за лето вырастут.
и лягушки квакать будут.
[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 11:34]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12040
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:43
Цитата:
кто то тут недавпо в теме фильтрации воды
говорил что обратный осмос оказался очень дорогой
для него из-за -большого расхода воды, и он его убрал.
maxsaf:
Я даже не знаю сколько она стоит,
Я даже не знаю сколько она стоит,
кто то тут недавпо в теме фильтрации воды
говорил что обратный осмос оказался очень дорогой
для него из-за -большого расхода воды, и он его убрал.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 88
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 18.06.21 - 12:02
Цитата:
Люди теперь какашки складировать в квартире будут, смывать-то нечем 😁
maxsaf:
Люди теперь какашки складировать в квартире будут, смывать-то нечем 😁
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