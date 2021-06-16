Отправлено: - 18:55

Маркс:

Если в кране нет воды, значит ее всю высасывают из водопровода капиталисты с помощью своих насосов.

[Исправлено: Добринцофф, 16.06.2021 - 19:14]

Цитата:Как можно высосать то чего нету?Настоящий буржуй должен иметь собственный источник питьевой воды,я из скважины качаю если чё