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≡ Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41751
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 10:23
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В мкрн Северный, поселка Заречный проблемы с холодной водой, точнее с ее отсутствием. Воду с мая начали давать по расписанию, с 6 до 12 дня и с 18 до 24 часов вечером. Но по факту вода была только утром, вечером воды нет.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7949
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 18:55
#15
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Цитата:
Маркс:
Если в кране нет воды, значит ее всю высасывают из водопровода капиталисты с помощью своих насосов.

Как можно высосать то чего нету?
Настоящий буржуй должен иметь собственный источник питьевой воды,я из скважины качаю если чё ;-)

[Исправлено: Добринцофф, 16.06.2021 - 19:14]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7949
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 16.06.21 - 19:02
#16
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Цитата:
maxsaf:
Я для полива дождевую собирал, всегда тонна воды была в запасе.

Я дождевую не собирал,но на крыше то же есть еврокуб на 1000л,набираю его с центрального водопровода,в принципе и его хватает когда воды нет,только вот давление никакое там,самотёком бежит,котёл не включается,воды горячей не было.
Цитата:
maxsaf:
А в этом году поставил бассейн на 10 тонн - пришлось с прицепом и контейнером поездить на насосную станцию, благо до нее очень близко

Бассейн на 10м3-это небольшой в принципе,у вас наверное вода очень дорогая,я свой в апреле ещё набрал когда перебоев не было.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7949
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 16.06.21 - 19:12
#17
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Цитата:
Rexyn:
в связи с растущей миграцией ощущается острый дефицит питьевой воды в селе Заречное и городе Тобыл

Причём здесь миграция?
Эти люди ,что вдоль водопровода прямо в степи селятся?
Скажите уже прямо ,понастроили микрорайонов нагрузку не рассчитали,в итоге попали все.
Разве когда проектируются микрорайоны в проекте не рассчитывается потребление воды,электричества и газа?Почему сначала построили жильё,а только сейчас задумались как провести воду?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7099
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 19:14
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Почему сначала построили жильё,а только сейчас задумались как провести воду?

Потамушто, потамушто - не каждый может смотреть в завтрашний день, точнее не каждый может это сделать... :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
639
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 16.06.21 - 19:18
#19
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Цитата:
Rexyn:
В акимате Костанайского района ситуацию прокомментировали следующим образом: в связи с растущей миграцией ощущается острый дефицит питьевой воды в селе Заречное и городе Тобыл.

Опять казахстанцы виноваты!
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
87
Re: Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее...
Отправлено: 18.06.21 - 11:22
#20
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Цитата:
Маркс:
Стесняюсь спросить, а как справляется канализация в связи с растущей миграцией?

Воды нет и поэтому нагрузки на канализацию нет, у них всё просчитано и распланировано заранее 🤣
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10754
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:30
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Бассейн на 10м3-это небольшой в принципе,у вас наверное вода очень дорогая,я свой в апреле ещё набрал когда перебоев не было.

Я даже не знаю сколько она стоит, но раз по счетчику - то сколько-то точно стоит, а мне больше интереса ради захотелось привезти самому. На следующий год закажу водовозку или из водопровода наберу, и сравню. Можно конечно посчитать, но мне тупо лень если честно )) Я с работы пришел, прыг в бассейн, и думать ни о чем не хочу ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10754
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:31
#22
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Цитата:
Николаич I:
Воды нет и поэтому нагрузки на канализацию нет, у них всё просчитано и распланировано заранее 🤣

Что-То мне подсказывает, что чем меньше воды - тем больше нагрузка - какать то меньше не стали :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12039
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:33
#23
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Цитата:
maxsaf:
прыг в бассейн, и думать ни о чем не хочу ))


и что, одна вода на весь сезон?
там же камыши за лето вырастут.
и лягушки квакать будут.

[Исправлено: alex_60, 18.06.2021 - 11:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12039
Проблемы с холодной водой в Заречном. Точнее с ее отсутствием
Отправлено: 18.06.21 - 11:43
#24
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Цитата:
maxsaf:
Я даже не знаю сколько она стоит,


кто то тут недавпо в теме фильтрации воды
говорил что обратный осмос оказался очень дорогой
для него из-за -большого расхода воды, и он его убрал.
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