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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:17
#3331
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Цитата:
maxsaf:
Дайте им свой век дожить спокойно, нафиг им учебники и нервотрепка на старость лет, тем более что по факту никакой нужды в этом и нету.

Бабушек никто и не трогает
А вот услугодателей поучают)
Чтобы понимали что просто выехать на хамстве не получится)
Цитата:
maxsaf:
Ну это закон такой не понятный

Напишите в сенат или Сталкеру) пусть растолкует
Цитата:
maxsaf:
Если же вы будете прикидываться, что не понимаете русский язык - то осознанно идете на то, чтобы вас не обслужили.

А с чего я вообще должен его знать?)
Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском? А мне тык мык пык на пальцах пытаются чето объяснить) мне зачем на это кривляние смотреть?)
Цитата:
maxsaf:
Просто закон такой тупой

Пишите письма...))
Цитата:
maxsaf:
Сравнил с законом о защите прав потребителей РФ )) там сказано, что и продавец и исполнитель и изготовитель - это организация, за исключением случая с мелким ИП.

У нас исполнитель может быть и физ лицом а он не может быть в этом случае организацией) и да непосредственный продавец если работает по договору он представитель организации (юр) значит представляет организацию в любом случае)) вообщем без сталкера не разберёшься
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:20
#3332
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Цитата:
abaika95:
Закон да я этого и не отрицал А блогер может снимать что угодно)

Конечно пусть снимает, но раз он лезет к физ лицу по поводу нарушения закона, а закон нарушает юр лицо - то он типичный провокатор, вот и все. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:22
#3333
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Цитата:
abaika95:
мне зачем на это кривляние смотреть?)

Ну сказали же - не устраивает качество сервиса, но при этом все законно - идите в другое место :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:24
#3334
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Цитата:
abaika95:
вообщем без сталкера не разберёшься

Просто перемудрили, захотели под закон о защите прав потребителей притянуть за уши продажи частников барахла через твой шанс, и может прочих мелких торгашей, которые даже ИП не открывают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:28
#3335
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Цитата:
abaika95:
Сколько раз на разных российских форумах видел как бывшие казахстанцы Хаят всё и вся у нас

Благодаря Куату и Ко таких будет больше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:30
#3336
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Цитата:
abaika95:
Ещё раз общее положение откройте Там где про продавец и исполнитель

А вы мне еще раз обясните, кто на кого по закону вашему должен бейджик повесить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:37
#3337
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Цитата:
abaika95:
А с чего я вообще должен его знать?) Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском?

А может тут на форуме вам тоже удобнее общаться на казахском? Если да, то че вы тут этого не требуете? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:48
#3338
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Цитата:
abaika95:
А с чего я вообще должен его знать?)

Как с чего? Чтобы книжки читать и фильмы смотреть, которые вы тут постоянно цитируете.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:55
#3339
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Цитата:
abaika95:
может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском?

А может магазину удобнее письменно предоставить вам информацию о товаре. Законно ли это? Да, вполне. Удобно ли вам? Нет, не удобно, и вы идете в другой магазин. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 22:18
#3340
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Цитата:
abaika95:
что не может исполнитель ответить на вопрос о продукте

Исполнитель отвечает на вопрос об услуге. А о продукте отвечает либо производитель, либо продавец. Но это уже высшая математика. Сложно, понимаю :lol:

[Исправлено: maxsaf, 17.06.2021 - 22:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 22:20
#3341
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Цитата:
abaika95:
Сразу видно опущенными тут были)

У вас че там, опять видеокарта перегрелась?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 22:37
#3342
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Цитата:
abaika95:
Где кошмарит? Меня не кошмарит, Алекса тоже Маркса тоже думаю нет

Их время еще придет.
долг каждого гражданина - овладение казахским языком. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10746
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.06.21 - 01:14
#3343
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Что-то дом даже до ввода в эксплуатацию не достоял.
В Павлодаре обрушилась часть строящегося трехэтажного дома.

[Исправлено: maxsaf, 18.06.2021 - 01:16]
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