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≡ Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, комментируя...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41750
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, комментируя...
Отправлено: 17.06.21 - 22:25
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Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, комментируя рост цен на картофель и морковь, заявил, что Минсельхоз и акиматы не принимают должных мер. Должна ли власть включить административные рычаги?
Результаты опроса

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10745
Re: Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, комментируя...
Отправлено: 17.06.21 - 22:25
#1
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Рынок на дворе, овощеводы имеют право продавать продукты по любой цене. Но нужно выставлять овощеводам встречные обязательства при их субсидировании. :-)
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