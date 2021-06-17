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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:17
Цитата:
Бабушек никто и не трогает
А вот услугодателей поучают)
Чтобы понимали что просто выехать на хамстве не получится)
Цитата:
Напишите в сенат или Сталкеру) пусть растолкует
Цитата:
А с чего я вообще должен его знать?)
Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском? А мне тык мык пык на пальцах пытаются чето объяснить) мне зачем на это кривляние смотреть?)
Цитата:
Пишите письма...))
Цитата:
У нас исполнитель может быть и физ лицом а он не может быть в этом случае организацией) и да непосредственный продавец если работает по договору он представитель организации (юр) значит представляет организацию в любом случае)) вообщем без сталкера не разберёшься
maxsaf:
Дайте им свой век дожить спокойно, нафиг им учебники и нервотрепка на старость лет, тем более что по факту никакой нужды в этом и нету.
Дайте им свой век дожить спокойно, нафиг им учебники и нервотрепка на старость лет, тем более что по факту никакой нужды в этом и нету.
Бабушек никто и не трогает
А вот услугодателей поучают)
Чтобы понимали что просто выехать на хамстве не получится)
Цитата:
maxsaf:
Ну это закон такой не понятный
Ну это закон такой не понятный
Напишите в сенат или Сталкеру) пусть растолкует
Цитата:
maxsaf:
Если же вы будете прикидываться, что не понимаете русский язык - то осознанно идете на то, чтобы вас не обслужили.
Если же вы будете прикидываться, что не понимаете русский язык - то осознанно идете на то, чтобы вас не обслужили.
А с чего я вообще должен его знать?)
Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском? А мне тык мык пык на пальцах пытаются чето объяснить) мне зачем на это кривляние смотреть?)
Цитата:
maxsaf:
Просто закон такой тупой
Просто закон такой тупой
Пишите письма...))
Цитата:
maxsaf:
Сравнил с законом о защите прав потребителей РФ )) там сказано, что и продавец и исполнитель и изготовитель - это организация, за исключением случая с мелким ИП.
Сравнил с законом о защите прав потребителей РФ )) там сказано, что и продавец и исполнитель и изготовитель - это организация, за исключением случая с мелким ИП.
У нас исполнитель может быть и физ лицом а он не может быть в этом случае организацией) и да непосредственный продавец если работает по договору он представитель организации (юр) значит представляет организацию в любом случае)) вообщем без сталкера не разберёшься
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:20
Цитата:
Конечно пусть снимает, но раз он лезет к физ лицу по поводу нарушения закона, а закон нарушает юр лицо - то он типичный провокатор, вот и все.
abaika95:
Закон да я этого и не отрицал А блогер может снимать что угодно)
Закон да я этого и не отрицал А блогер может снимать что угодно)
Конечно пусть снимает, но раз он лезет к физ лицу по поводу нарушения закона, а закон нарушает юр лицо - то он типичный провокатор, вот и все.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:22
Цитата:
Ну сказали же - не устраивает качество сервиса, но при этом все законно - идите в другое место
abaika95:
мне зачем на это кривляние смотреть?)
мне зачем на это кривляние смотреть?)
Ну сказали же - не устраивает качество сервиса, но при этом все законно - идите в другое место
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:24
Цитата:
Просто перемудрили, захотели под закон о защите прав потребителей притянуть за уши продажи частников барахла через твой шанс, и может прочих мелких торгашей, которые даже ИП не открывают.
abaika95:
вообщем без сталкера не разберёшься
вообщем без сталкера не разберёшься
Просто перемудрили, захотели под закон о защите прав потребителей притянуть за уши продажи частников барахла через твой шанс, и может прочих мелких торгашей, которые даже ИП не открывают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:28
Цитата:
Благодаря Куату и Ко таких будет больше.
abaika95:
Сколько раз на разных российских форумах видел как бывшие казахстанцы Хаят всё и вся у нас
Сколько раз на разных российских форумах видел как бывшие казахстанцы Хаят всё и вся у нас
Благодаря Куату и Ко таких будет больше.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:30
Цитата:
А вы мне еще раз обясните, кто на кого по закону вашему должен бейджик повесить
abaika95:
Ещё раз общее положение откройте Там где про продавец и исполнитель
Ещё раз общее положение откройте Там где про продавец и исполнитель
А вы мне еще раз обясните, кто на кого по закону вашему должен бейджик повесить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:37
Цитата:
А может тут на форуме вам тоже удобнее общаться на казахском? Если да, то че вы тут этого не требуете?
abaika95:
А с чего я вообще должен его знать?) Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском?
А с чего я вообще должен его знать?) Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском?
А может тут на форуме вам тоже удобнее общаться на казахском? Если да, то че вы тут этого не требуете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:48
Цитата:
Как с чего? Чтобы книжки читать и фильмы смотреть, которые вы тут постоянно цитируете.
abaika95:
А с чего я вообще должен его знать?)
А с чего я вообще должен его знать?)
Как с чего? Чтобы книжки читать и фильмы смотреть, которые вы тут постоянно цитируете.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 21:55
Цитата:
А может магазину удобнее письменно предоставить вам информацию о товаре. Законно ли это? Да, вполне. Удобно ли вам? Нет, не удобно, и вы идете в другой магазин.
abaika95:
может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском?
может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском?
А может магазину удобнее письменно предоставить вам информацию о товаре. Законно ли это? Да, вполне. Удобно ли вам? Нет, не удобно, и вы идете в другой магазин.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 22:18
Цитата:
Исполнитель отвечает на вопрос об услуге. А о продукте отвечает либо производитель, либо продавец. Но это уже высшая математика. Сложно, понимаю
[Исправлено: maxsaf, 17.06.2021 - 22:18]
abaika95:
что не может исполнитель ответить на вопрос о продукте
что не может исполнитель ответить на вопрос о продукте
Исполнитель отвечает на вопрос об услуге. А о продукте отвечает либо производитель, либо продавец. Но это уже высшая математика. Сложно, понимаю
[Исправлено: maxsaf, 17.06.2021 - 22:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 22:20
Цитата:
У вас че там, опять видеокарта перегрелась?
abaika95:
Сразу видно опущенными тут были)
Сразу видно опущенными тут были)
У вас че там, опять видеокарта перегрелась?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 22:37
Цитата:
Их время еще придет.
долг каждого гражданина - овладение казахским языком.
abaika95:
Где кошмарит? Меня не кошмарит, Алекса тоже Маркса тоже думаю нет
Где кошмарит? Меня не кошмарит, Алекса тоже Маркса тоже думаю нет
Их время еще придет.
долг каждого гражданина - овладение казахским языком.
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