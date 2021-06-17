Отправлено: - 21:17

maxsaf:

Дайте им свой век дожить спокойно, нафиг им учебники и нервотрепка на старость лет, тем более что по факту никакой нужды в этом и нету.

maxsaf:

Ну это закон такой не понятный

maxsaf:

Если же вы будете прикидываться, что не понимаете русский язык - то осознанно идете на то, чтобы вас не обслужили.

maxsaf:

Просто закон такой тупой

maxsaf:

Сравнил с законом о защите прав потребителей РФ )) там сказано, что и продавец и исполнитель и изготовитель - это организация, за исключением случая с мелким ИП.

Цитата:Бабушек никто и не трогаетА вот услугодателей поучают)Чтобы понимали что просто выехать на хамстве не получится)Цитата:Напишите в сенат или Сталкеру) пусть растолкуетЦитата:А с чего я вообще должен его знать?)Зашёл я в магазин может мне удобнее разговорно узнать о товаре на казахском? А мне тык мык пык на пальцах пытаются чето объяснить) мне зачем на это кривляние смотреть?)Цитата:Пишите письма...))Цитата:У нас исполнитель может быть и физ лицом а он не может быть в этом случае организацией) и да непосредственный продавец если работает по договору он представитель организации (юр) значит представляет организацию в любом случае)) вообщем без сталкера не разберёшься