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≡ 675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции наказали за незаконный приказ в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41750
675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции наказали за незаконный приказ в Костанае
Отправлено: 17.06.21 - 17:09
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- Дополнительная фитоэкспертиза назначается, когда инспектор при визуальном осмотре увидел признаки определенных видов вредителей, - отметил представитель прокуратуры. - Абдикаримов же заставил всех предпринимателей проходить экспертизу.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
135
Re: 675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции...
Отправлено: 17.06.21 - 17:09
#1
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Абдикаримову пинка под жопу, раз такой жадный и безтолковый. За незаконные экспертизы и понесенные убытки он должен возместить всем предпринимателям из своего кармана.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3936
675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции наказали за незаконный приказ в Костанае
Отправлено: 17.06.21 - 17:17
#2
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А лоббирование интересов одной экспертизы вообще не приняли к сведению?

[Исправлено: peshexod, 17.06.2021 - 17:19]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12035
675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции наказали за незаконный приказ в Костанае
Отправлено: 17.06.21 - 18:38
#3
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саке маке разрулили.
кз.
по виду пенсионер поди, а все мало, мало..
дело то уголовное по сути.
коррупция.
на жуках которых нет миллионы гребут.

[Исправлено: alex_60, 17.06.2021 - 18:41]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22044
675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции наказали за незаконный приказ в Костанае
Отправлено: 17.06.21 - 18:53
#4
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Цитата:
alex_60:
на жуках которых нет миллионы гребут.

Жить надо - уметь... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12035
675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции наказали за незаконный приказ в Костанае
Отправлено: 17.06.21 - 19:02
#5
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Цитата:
drakon:
Жить надо - уметь...


и разрез соответствующий.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
480
Re: 675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции...
Отправлено: 17.06.21 - 20:24
#6
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А листоеда рапсового пропустили.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4701
Re: 675 безрезультатных экспертиз - Руководителя терринспекции...
Отправлено: 17.06.21 - 21:29
#7
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Пусть поинтересуется соответствующий орган какой интерес был, направлять жироватых перевозчиков леса именно в эту лабораторию на Тобыле , коррупцией пахнет
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