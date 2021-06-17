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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 221 из 221«1...219220221
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:06
#3301
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Цитата:
maxsaf: Ну нет их столько на севере Казахстана чтобы покрыть все нужды, поэтому берут тех, кто есть.
Так пусть учат,вопрос то в этом Цитата:
elektron: Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно же
Почему,собрал Видюхе даю отдохнуть немного)Цитата:
maxsaf:
Абайка хоть как-то пытается отвечать

Всмысле хоть как-то?))
Аргументировано и с ссылками на закон с которым не поспоришь)) но вы как-то пытаетесь ещё))
Цитата:
elektron:
Почему в КЗ должно быт обязательным знать казахский?

Не обязательно
Но если хочешь оказывать услуги обязан и казахский и русский
Цитата:
таноми52:
Ты ж усомнился, что это слова Токаева. Вот тебе и дали ссылку, откуда "дровишки" Не можешь сосредоточиться, "растекаешься мыслью по древу"?

Опять погремухина риторика)
Палево)
Цитата:
maxsaf:
С коррупцией почему-то это так не работает

Активистов мало)
Цитата:
maxsaf:
Так и спрашивайте с магазина, не с физ лица. А потом хоть 8 шкур спускайте, с магазина. Так понятно?

Так продавец (исполнитель) по закону обязан оказать услугу на двух языках
Вот и спрашивают с исполнителя изначально (хотя не факт что во многих видео не фигурируют сам владельцы)
Цитата:
maxsaf:
Я собрал молча, не пугал никого.

Мааладец) теперь на форуме пытаешься пугать))
Цитата:
maxsaf:
А че они до сих пор не начали? Или законы так, филькина грамота, а их исполнение - по желанию. За маски вон как бегают, по нескольку раз на день поди

Выше написал про принцип
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:09
#3302
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Цитата:
maxsaf:
То есть указанное физ лицо и продавец - разные люди? Иначе написали бы просто - продавец обязан носить бейджик

Писал выше про то чтобы не путали исполнителя с продавцом о чем и указано в скобках и в общем положении закона
Повторить?
Цитата:
maxsaf:
вон кустанайские опять планы ономастические строить начали

Молодцы
Давно пора)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14031
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:40
#3303
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Цитата:
abaika95:
Покупатель вам ничего не должен Он может быть недоволен обслуживанием

Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело.
Цитата:
abaika95:
На послевкусие уже внимание никто не обращает

Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12031
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:43
#3304
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что за портянки выше?
опять работает миксер по перемешиванию букв
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:53
#3305
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Цитата:
Victor Yang:
Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело. Цитата:

Нет это уже дискриминация
Когда я не хожу в магазин только потому что меня там не могут обслужить)
Про русский язык и покупку телефона привел пример выше
Цитата:
Victor Yang:
Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.

А зачем нам поддерживать репутацию какую то среди населения России? Если там как Кисилев скажет то и будет правдой))
Скажет он что на Украине детей на крестах распинают все значит все украинцы злодеи и убивцы и плевать что такого не было)
Пока работает адская машина пропаганды в России никакая репутация все соседние страны не спасёт а узбеки к нам и так приедут))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 15:30
#3306
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Вот кстати пример тут когда что не сделай на репутации в положительную сторону это никак не скажется, потомучто у пропандонов в России есть сверхзадача лепить из Казахстана вторую "адскую" Украину
И плевать что этот "политолог" не удосуживается изучить факты а лепит свое мнение только по внешнему признаку) вот прям как по Украине
1) вопрос по реабилитации легионеров из туркестанского легиона
Как оказалось вопрос стоит только о реабилитации тех кто ушел в партизаны во Франции а не о всем движении,такие у нас до сих пор числятся коллаборантами и отношение к ним спорное хотя ещё в советское время культурно поднимались такие темы (к/ф поверка на дорогах)
2) поднятие темы голода
А что его небыло? Небыло халатности и безалаберности по отношению к местному населению? Никто не призывает с официальным трибун признавать это геноцидом но вспоминать о таком нужно
3) пишет про притеснение русских...
Мне смешно когда Куат у нас снимает о притеснениях казахов в Казахстане а какой-то политолог в России пишет о притеснениях русских
Кто о чем а лысый о расчёске или кому в этом случае виднее?))
Йанг потдвердит, он уехал недавно его наверно тут тапками гнали при уезде и ещё злые Казахи с ножами караулили под дверями по ночам в 90ые)
4) ну и латиница
У россиян от этой темы боль.дырка.задница начинается (классика из бората)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8263
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 15:34
#3307
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Вообщем о какой репутации может идти речь если Царьгад и ему подобные уже начинают раскручивать свою тему на всё российское население
А ещё некоторые обиженные поуеховшие подливают масла в огонь типо нашего земляка
Которого тут по всей видимости часто били за базар а там он решил выдавать себя что он политический беженец и вообще жертва геноцида) да и местных таких же полно)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12031
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 18:14
#3308
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//Тренер Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА. 41-летний специалист будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее Григорян возглавлял казахстанский «Тобол».////
текст по оригиналу на спортс ру
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14031
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 18:25
#3309
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Цитата:
abaika95:
Вот кстати пример тут когда что не сделай на репутации в положительную сторону это никак не скажется, потомучто у пропандонов в России есть сверхзадача лепить из Казахстана вторую "адскую" Украину

С чего ты взял что все слушают или читают эту пропаганду и ведутся? В том-то и дело, что вестись будут если будут с ней согласны. А если все эмигранты из Казахстана дружно скажут что не так это - это будет противодействующая сила.
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