abaika95: Покупатель вам ничего не должен Он может быть недоволен обслуживанием
Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело. Цитата:
abaika95: На послевкусие уже внимание никто не обращает
Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
Victor Yang: Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело. Цитата:
Нет это уже дискриминация Когда я не хожу в магазин только потому что меня там не могут обслужить) Про русский язык и покупку телефона привел пример выше Цитата:
Victor Yang: Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
А зачем нам поддерживать репутацию какую то среди населения России? Если там как Кисилев скажет то и будет правдой)) Скажет он что на Украине детей на крестах распинают все значит все украинцы злодеи и убивцы и плевать что такого не было) Пока работает адская машина пропаганды в России никакая репутация все соседние страны не спасёт а узбеки к нам и так приедут))
Вот кстати пример тут когда что не сделай на репутации в положительную сторону это никак не скажется, потомучто у пропандонов в России есть сверхзадача лепить из Казахстана вторую "адскую" Украину И плевать что этот "политолог" не удосуживается изучить факты а лепит свое мнение только по внешнему признаку) вот прям как по Украине 1) вопрос по реабилитации легионеров из туркестанского легиона Как оказалось вопрос стоит только о реабилитации тех кто ушел в партизаны во Франции а не о всем движении,такие у нас до сих пор числятся коллаборантами и отношение к ним спорное хотя ещё в советское время культурно поднимались такие темы (к/ф поверка на дорогах) 2) поднятие темы голода А что его небыло? Небыло халатности и безалаберности по отношению к местному населению? Никто не призывает с официальным трибун признавать это геноцидом но вспоминать о таком нужно 3) пишет про притеснение русских... Мне смешно когда Куат у нас снимает о притеснениях казахов в Казахстане а какой-то политолог в России пишет о притеснениях русских Кто о чем а лысый о расчёске или кому в этом случае виднее?)) Йанг потдвердит, он уехал недавно его наверно тут тапками гнали при уезде и ещё злые Казахи с ножами караулили под дверями по ночам в 90ые) 4) ну и латиница У россиян от этой темы боль.дырка.задница начинается (классика из бората)
Вообщем о какой репутации может идти речь если Царьгад и ему подобные уже начинают раскручивать свою тему на всё российское население А ещё некоторые обиженные поуеховшие подливают масла в огонь типо нашего земляка Которого тут по всей видимости часто били за базар а там он решил выдавать себя что он политический беженец и вообще жертва геноцида) да и местных таких же полно)
//Тренер Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА. 41-летний специалист будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее Григорян возглавлял казахстанский «Тобол».//// текст по оригиналу на спортс ру
abaika95: Вот кстати пример тут когда что не сделай на репутации в положительную сторону это никак не скажется, потомучто у пропандонов в России есть сверхзадача лепить из Казахстана вторую "адскую" Украину
С чего ты взял что все слушают или читают эту пропаганду и ведутся? В том-то и дело, что вестись будут если будут с ней согласны. А если все эмигранты из Казахстана дружно скажут что не так это - это будет противодействующая сила.
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