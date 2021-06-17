Отправлено: - 17:39

Это металлическая конструкция - временная, ее только на летний период ставили. Потом ее планировалось демонтировать.

Цитата:Помню, еще в 2007 г. летели мы с Тоболом на футбол. Так мужики выходили покурить на эту площадку. Тогда еще стояла.