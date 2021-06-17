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По её мнению, систематическое финансирование субъектов квазигосударственного сектора из бюджета не мотивирует их к рациональному использованию средств.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=42296 Результаты инвестиций портфельных компаний в отдельные проекты практически сведены к нулю. К примеру, в АО "НК КТЖ" неокупаемые проекты занимают 75% от всех реализованных проектов, это 12 из 16", – сказала сенатор.По её мнению, систематическое финансирование субъектов квазигосударственного сектора из бюджета не мотивирует их к рациональному использованию средств.Источник:

сайлау курманов:



Цитата:А с какого перепуга им быть мотивированными??Это один из легальных способов отмывания денег.Можно догадаться,кто один из конечных бенефициаров.Одни воруют,другие придумывают законы под это воровство,третьи охраняют добычу денег)Цитата:Толку?Толпе на заклание дают козла отпущения-пипл хавает)А бенефициар -недосягаем.Все тщетно,верхушка вкурсе,но это ,как если бы мамка жаловалась себе на саму себя же.(примерно так,если по простому)