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≡ Яхта, комплекс с кафе и конюшней: сенатор перечислила активы, которые покупают и содержат квазигоскомпании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41749
Яхта, комплекс с кафе и конюшней: сенатор перечислила активы, которые покупают и содержат квазигоскомпании
Отправлено: 17.06.21 - 15:19
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Систематическое финансирование квазигкомпаний из бюджета не мотивирует их к рациональному использованию средств, отметила Ольга Перепечина.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4700
Re: Яхта, комплекс с кафе и конюшней: сенатор перечислила...
Отправлено: 17.06.21 - 15:19
#1
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Пора пригласить красных чекистов с револьверами и кожанке, они быстро выведут врагов народа на чистую поляну
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
400
Re: Яхта, комплекс с кафе и конюшней: сенатор перечислила...
Отправлено: 17.06.21 - 16:00
#2
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Цитата:
Результаты инвестиций портфельных компаний в отдельные проекты практически сведены к нулю. К примеру, в АО "НК КТЖ" неокупаемые проекты занимают 75% от всех реализованных проектов, это 12 из 16", – сказала сенатор.

По её мнению, систематическое финансирование субъектов квазигосударственного сектора из бюджета не мотивирует их к рациональному использованию средств.

Источник:

А с какого перепуга им быть мотивированными??
Это один из легальных способов отмывания денег.Можно догадаться,кто один из конечных бенефициаров.
Одни воруют,другие придумывают законы под это воровство,третьи охраняют добычу денег)
Цитата:
сайлау курманов:

Толку?Толпе на заклание дают козла отпущения-пипл хавает)
А бенефициар -недосягаем.Все тщетно,верхушка вкурсе,но это ,как если бы мамка жаловалась себе на саму себя же.(примерно так,если по простому)
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
140
Re: Яхта, комплекс с кафе и конюшней: сенатор перечислила...
Отправлено: 17.06.21 - 17:24
#3
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Можно поздравить Казахстан с достижением 75%. Осталось чуть-чуть, 25% не за горами.
Всего то осталось 4 проЭкта.
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