Прогноз на 5 дней
переменная облачность+36°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 12% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41749
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески, - сказал Юрий Ким. - Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание.
Читать новость

peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3936
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типичный страховой случай.
Неужели у аэропорта нет страхового полиса?
Он же обязателен для них?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2142
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько миллионов вбухали в реконструкцию аэропорта нашего? На видео это буд-то не аэропорт, а сарай какой-то с ограждением.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2402
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это металлическая конструкция - временная, ее только на летний период ставили. Потом ее планировалось демонтировать.


Помню, еще в 2007 г. летели мы с Тоболом на футбол. Так мужики выходили покурить на эту площадку. Тогда еще стояла.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12030
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Тогда еще стояла.


в 2004 точно стояла, в 2007.
в 2010 тоже.
помню потому что лето было, и рейсы в Германию. можно было выйти,в помещении сотовые не ловили, а на воздухе ловили.

[Исправлено: alex_60, 17.06.2021 - 18:00]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22042
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 17.06.21 - 17:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ступеньки, то. Стпеньки... :-o
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12030
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:58
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ступеньки, то. Стпеньки...


что за стпеньки?
печеньки что ли?
ремонт идет, написано же
в ответе.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22042
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:01
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ремонт идет, написано же

В зоне - ремонта,людям,
деоать - нечего... :-o
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12030
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:17
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В зоне - ремонта,людям, деоать - нечего..


ремонт то кто делает-люди.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22042
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 18:31
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ремонт то кто делает-люди.

Не пассажиры - же... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: drakon, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS