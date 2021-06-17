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≡ Кто ответственный за выполнение этих работ?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41743
Кто ответственный за выполнение этих работ?
Отправлено: 17.06.21 - 12:48
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Вот такая картина по адресу Абая 160 (угол Гоголя). Плитами заложили трубы, а вот обратно не закопали, об укладке асфальта, думаю, речи не будет.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4613
Re: Кто ответственный за выполнение этих работ?
Отправлено: 17.06.21 - 12:48
#1
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Цитата:
нет и ответственных найти никак не можем.
Источник:

а потому враг не пройдет и не узнает все наши секреты!!! - настолько всё у нас засекречено!!!! 8-)
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