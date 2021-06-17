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Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41743
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 10:45
Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах, отмечают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 64
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 10:45
Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах, отмечают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Так вот уважаемый департамент, там в заграницах эту разметку видно всегда! А не как у нас только два дня после нанесения! Незнаю толи там асфальт и краска особые, толи деньги не краску не воруют? Есть над чем подумать, когда усаживаешься в авто не соответствующее официальным доходам!
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:02
смотрится веселее и заметнее, но главное чтобы после ливня не смылось)
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:05
может быть , когда-нибудь и вело-дорожки появятся в нашем городе, учитывая количество велосипедистов уже пора задумываться об этой инфраструктуре.
Полицейским следовало бы останавливать велосипедистов, едущих по встречной полосе, проезжающих на красный свет ну и т.д. Дабы объяснить , а при желании и штраф выписать )
p.s. сам велосипедист
Полицейским следовало бы останавливать велосипедистов, едущих по встречной полосе, проезжающих на красный свет ну и т.д. Дабы объяснить , а при желании и штраф выписать )
p.s. сам велосипедист
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22038
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:16
Цитата:
У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах.
Красную,за 20 лет, не видел - ниразу. Может в США - применяется?
Спросите у Артёма Марусича...
antonK:
опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах
опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах
У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах.
Красную,за 20 лет, не видел - ниразу. Может в США - применяется?
Спросите у Артёма Марусича...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1167
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:53
Разметкой хвастаются, а чуть дальше Дощанова стоит годами убитая, переубитая. Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый раз наверное в последние годы, перекрыли полностью, очень неудобно стало ездить. Алтынсарина тоже, должны были ещё в том году закончить, конца и края не видно.Киевская вообще, как стиральная доска. Список можно ещё долго продолжать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12024
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:55
Цитата:
у нас жизнь не стоит на месте.
количество транспорта возрастает.
в рамках пилотного проекта применена разметка красного цвета
в Астане и Алма-ате.
теперь и у нас.
Красный цвет разметки позволяет четко скоординировать движение транспортных потоков.
и кстати в Австрии ,Швейцарии при ремонтных работах не желтая, а именно красная разметка.
drakon:
У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах. Красную,за 20 лет, не видел - ниразу.
У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах. Красную,за 20 лет, не видел - ниразу.
у нас жизнь не стоит на месте.
количество транспорта возрастает.
в рамках пилотного проекта применена разметка красного цвета
в Астане и Алма-ате.
теперь и у нас.
Красный цвет разметки позволяет четко скоординировать движение транспортных потоков.
и кстати в Австрии ,Швейцарии при ремонтных работах не желтая, а именно красная разметка.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12024
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:58
Цитата:
псоледние годы там не ремонт дороги, а замена труб водопровода.
olegggon:
Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый раз наверное в последние годы, перекрыли полностью, очень неудобно стало ездить.
Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый раз наверное в последние годы, перекрыли полностью, очень неудобно стало ездить.
псоледние годы там не ремонт дороги, а замена труб водопровода.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2141
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 12:06
Цитата:
там же гумус :)) он, зараза и не дает дорогу отремонтировать раз и навсегда :)
olegggon:
Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый
Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый
там же гумус :)) он, зараза и не дает дорогу отремонтировать раз и навсегда :)
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