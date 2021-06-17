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≡ Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41743
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 10:45
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Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах, отмечают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
64
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 10:45
#1
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Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах, отмечают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Так вот уважаемый департамент, там в заграницах эту разметку видно всегда! А не как у нас только два дня после нанесения! Незнаю толи там асфальт и краска особые, толи деньги не краску не воруют? Есть над чем подумать, когда усаживаешься в авто не соответствующее официальным доходам!
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
870
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:02
#2
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смотрится веселее и заметнее, но главное чтобы после ливня не смылось)
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
870
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:05
#3
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может быть , когда-нибудь и вело-дорожки появятся в нашем городе, учитывая количество велосипедистов уже пора задумываться об этой инфраструктуре.

Полицейским следовало бы останавливать велосипедистов, едущих по встречной полосе, проезжающих на красный свет ну и т.д. Дабы объяснить , а при желании и штраф выписать )

p.s. сам велосипедист
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22038
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:16
#4
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Цитата:
antonK:
опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах

У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах.
Красную,за 20 лет, не видел - ниразу. Может в США - применяется?
Спросите у Артёма Марусича... :lol: :-x
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1167
Re: Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:53
#5
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Разметкой хвастаются, а чуть дальше Дощанова стоит годами убитая, переубитая. Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый раз наверное в последние годы, перекрыли полностью, очень неудобно стало ездить. Алтынсарина тоже, должны были ещё в том году закончить, конца и края не видно.Киевская вообще, как стиральная доска. Список можно ещё долго продолжать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12024
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:55
#6
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Цитата:
drakon:
У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах. Красную,за 20 лет, не видел - ниразу.


у нас жизнь не стоит на месте.
количество транспорта возрастает.
в рамках пилотного проекта применена разметка красного цвета
в Астане и Алма-ате.
теперь и у нас.
Красный цвет разметки позволяет четко скоординировать движение транспортных потоков.
и кстати в Австрии ,Швейцарии при ремонтных работах не желтая, а именно красная разметка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12024
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 11:58
#7
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Цитата:
olegggon:
Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый раз наверное в последние годы, перекрыли полностью, очень неудобно стало ездить.


псоледние годы там не ремонт дороги, а замена труб водопровода.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2141
Красную дорожную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 12:06
#8
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Цитата:
olegggon:
Бедную Мауленова уже ремонтируют 10-ый

там же гумус :)) он, зараза и не дает дорогу отремонтировать раз и навсегда :)
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