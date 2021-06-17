Отправлено: - 11:06

maxsaf: Ну нет их столько на севере Казахстана чтобы покрыть все нужды, поэтому берут тех, кто есть.

elektron: Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно же

maxsaf:

Абайка хоть как-то пытается отвечать

elektron:

Почему в КЗ должно быт обязательным знать казахский?

таноми52:

Ты ж усомнился, что это слова Токаева. Вот тебе и дали ссылку, откуда "дровишки" Не можешь сосредоточиться, "растекаешься мыслью по древу"?

maxsaf:

С коррупцией почему-то это так не работает

maxsaf:

Так и спрашивайте с магазина, не с физ лица. А потом хоть 8 шкур спускайте, с магазина. Так понятно?

maxsaf:

Я собрал молча, не пугал никого.

maxsaf:

А че они до сих пор не начали? Или законы так, филькина грамота, а их исполнение - по желанию. За маски вон как бегают, по нескольку раз на день поди

Цитата:Так пусть учат,вопрос то в этом Цитата:Почему,собрал Видюхе даю отдохнуть немного)Цитата:Всмысле хоть как-то?))Аргументировано и с ссылками на закон с которым не поспоришь)) но вы как-то пытаетесь ещё))Цитата:Не обязательноНо если хочешь оказывать услуги обязан и казахский и русскийЦитата:Опять погремухина риторика)Палево)Цитата:Активистов мало)Цитата:Так продавец (исполнитель) по закону обязан оказать услугу на двух языкахВот и спрашивают с исполнителя изначально (хотя не факт что во многих видео не фигурируют сам владельцы)Цитата:Мааладец) теперь на форуме пытаешься пугать))Цитата:Выше написал про принцип