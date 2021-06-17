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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:06
Цитата:
Всмысле хоть как-то?))
Аргументировано и с ссылками на закон с которым не поспоришь)) но вы как-то пытаетесь ещё))
Цитата:
Не обязательно
Но если хочешь оказывать услуги обязан и казахский и русский
Цитата:
Опять погремухина риторика)
Палево)
Цитата:
Активистов мало)
Цитата:
Так продавец (исполнитель) по закону обязан оказать услугу на двух языках
Вот и спрашивают с исполнителя изначально (хотя не факт что во многих видео не фигурируют сам владельцы)
Цитата:
Мааладец) теперь на форуме пытаешься пугать))
Цитата:
Выше написал про принцип
maxsaf: Ну нет их столько на севере Казахстана чтобы покрыть все нужды, поэтому берут тех, кто есть.Так пусть учат,вопрос то в этом Цитата:
elektron: Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно жеПочему,собрал Видюхе даю отдохнуть немного)Цитата:
maxsaf:
Абайка хоть как-то пытается отвечать
Абайка хоть как-то пытается отвечать
Всмысле хоть как-то?))
Аргументировано и с ссылками на закон с которым не поспоришь)) но вы как-то пытаетесь ещё))
Цитата:
elektron:
Почему в КЗ должно быт обязательным знать казахский?
Почему в КЗ должно быт обязательным знать казахский?
Не обязательно
Но если хочешь оказывать услуги обязан и казахский и русский
Цитата:
таноми52:
Ты ж усомнился, что это слова Токаева. Вот тебе и дали ссылку, откуда "дровишки" Не можешь сосредоточиться, "растекаешься мыслью по древу"?
Ты ж усомнился, что это слова Токаева. Вот тебе и дали ссылку, откуда "дровишки" Не можешь сосредоточиться, "растекаешься мыслью по древу"?
Опять погремухина риторика)
Палево)
Цитата:
maxsaf:
С коррупцией почему-то это так не работает
С коррупцией почему-то это так не работает
Активистов мало)
Цитата:
maxsaf:
Так и спрашивайте с магазина, не с физ лица. А потом хоть 8 шкур спускайте, с магазина. Так понятно?
Так и спрашивайте с магазина, не с физ лица. А потом хоть 8 шкур спускайте, с магазина. Так понятно?
Так продавец (исполнитель) по закону обязан оказать услугу на двух языках
Вот и спрашивают с исполнителя изначально (хотя не факт что во многих видео не фигурируют сам владельцы)
Цитата:
maxsaf:
Я собрал молча, не пугал никого.
Я собрал молча, не пугал никого.
Мааладец) теперь на форуме пытаешься пугать))
Цитата:
maxsaf:
А че они до сих пор не начали? Или законы так, филькина грамота, а их исполнение - по желанию. За маски вон как бегают, по нескольку раз на день поди
А че они до сих пор не начали? Или законы так, филькина грамота, а их исполнение - по желанию. За маски вон как бегают, по нескольку раз на день поди
Выше написал про принцип
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:09
Цитата:
Писал выше про то чтобы не путали исполнителя с продавцом о чем и указано в скобках и в общем положении закона
Повторить?
Цитата:
Молодцы
Давно пора)
maxsaf:
То есть указанное физ лицо и продавец - разные люди? Иначе написали бы просто - продавец обязан носить бейджик
То есть указанное физ лицо и продавец - разные люди? Иначе написали бы просто - продавец обязан носить бейджик
Писал выше про то чтобы не путали исполнителя с продавцом о чем и указано в скобках и в общем положении закона
Повторить?
Цитата:
maxsaf:
вон кустанайские опять планы ономастические строить начали
вон кустанайские опять планы ономастические строить начали
Молодцы
Давно пора)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14030
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:40
Цитата:
Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело.
Цитата:
Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
abaika95:
Покупатель вам ничего не должен Он может быть недоволен обслуживанием
Покупатель вам ничего не должен Он может быть недоволен обслуживанием
Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело.
Цитата:
abaika95:
На послевкусие уже внимание никто не обращает
На послевкусие уже внимание никто не обращает
Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12024
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:43
что за портянки выше?
опять работает миксер по перемешиванию букв
опять работает миксер по перемешиванию букв
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 11:53
Цитата:
Нет это уже дискриминация
Когда я не хожу в магазин только потому что меня там не могут обслужить)
Про русский язык и покупку телефона привел пример выше
Цитата:
А зачем нам поддерживать репутацию какую то среди населения России? Если там как Кисилев скажет то и будет правдой))
Скажет он что на Украине детей на крестах распинают все значит все украинцы злодеи и убивцы и плевать что такого не было)
Пока работает адская машина пропаганды в России никакая репутация все соседние страны не спасёт а узбеки к нам и так приедут))
Victor Yang:
Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело. Цитата:
Ну так можно не ходить в тот магазин - и всё. Невидимая рука рынка сделает своё дело. Цитата:
Нет это уже дискриминация
Когда я не хожу в магазин только потому что меня там не могут обслужить)
Про русский язык и покупку телефона привел пример выше
Цитата:
Victor Yang:
Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
Обращают и очень сильно. В долгосрочной перспективе это имеет очень важное значение. Именно ради этого "послевкусия" организовываются программы по работе иностранных студентов в развитых странах. Это, можно сказать, репутация страны среди населения иностранных государств.
А зачем нам поддерживать репутацию какую то среди населения России? Если там как Кисилев скажет то и будет правдой))
Скажет он что на Украине детей на крестах распинают все значит все украинцы злодеи и убивцы и плевать что такого не было)
Пока работает адская машина пропаганды в России никакая репутация все соседние страны не спасёт а узбеки к нам и так приедут))
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