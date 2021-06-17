Отправлено: - 11:55

drakon:

У нас, жёлтая разметка, применяется, только, при ремонтных работах. Красную,за 20 лет, не видел - ниразу.

Цитата:у нас жизнь не стоит на месте.количество транспорта возрастает.в рамках пилотного проекта применена разметка красного цветав Астане и Алма-ате.теперь и у нас.Красный цвет разметки позволяет четко скоординировать движение транспортных потоков.и кстати в Австрии ,Швейцарии при ремонтных работах не желтая, а именно красная разметка.