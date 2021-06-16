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Неравнодушный гражданин:

можно же извиниться?

Цитата:В данном случае не возможно. Это принять вину и обязанность компенсировать все дополнительные расходы и перелёт. Хотя на западе подобные случаи застрахованы как и представителем услуг в обязательном, так и от частного лица в добровольном порядке. Но КЗ через 30-ть лет до сих пор даже не в тридцатке.