Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Отправлено: 16.06.21 - 13:51
Совещание с главами городов и районов по поводу резкого роста цен на картофель и морковь аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел вечером 15 июня. Судя по его итогам, власти решили дождаться, пока цены стабилизируются сами собой. Читать новость
НГ: Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?
Похоже, что скоро в городе будет не протолкнуться от мониторинговых групп и блогеров. Может быть всех этих бездельников и захребетников пора просто заставить работать? Вон Павка Корчагин, когда не было дров, шел, строил узкоколейку и заготавливал дрова, а не мониторил бессмысленно по окрестностям. У нас уже куда не плюнешь, везде одни блогеры, тиктокеры и мониторы. Поэтому и овощи дорожают, что один с сошкой, а семеро с ложкой.
По данным управления сельского хозяйства, в запасах стабфонда 2,1 тыс. тонн продукции на сумму 332,6 млн. тенге.
Ох уж эти нур-отчёты. Скорее всего на овощи выделили деньги, но фактически их в области у товаропроизводителей уже не осталось. А если есть, тогда пусть везут в магазины, ярмарки, автолавки... по той цене, которой закупали в стабфонд еще осенью. Но везти-то нечего!
у нас аграрная область, а проблемы возникают именно с продовольствием этого аграрного сектора. Надо прямо говорить, вожди провалили и это направление. То что сейчас все частное и якобы власть не имеет никаких рычагов- все это брехня. Когда надо эти рычаги врубаются на всю катушку.. Проблема в некомпетентности, а точнее говоря в бездарности акиматовских и других чинуш, руководящих именно этими вопросами. За развал этой продовольственной безопасности их надо всех судить.
На фото где написано 500тнг Краснодар-это не Краснодар,а импорт из дальнего зарубежья. Настоящий Краснодар легко отличить, на нём остатки чернозёма видно,примерно как наша первая картошка,а эта чистая вся, в песке выросла где нибудь в Египте или прости господи Израиле.
В аграрной области, где раньше были пастбища, куда люди отдавали пасти своих коровок, их уже нормальных нет. Надои жуткие, катастрофические. И тут Назарбаев не по-детски и привычно уже наколол - две коровы мало будет, надо десяток, чтоб молока хватало В засушливый год будут сельчане свой скот кормить картоном, как в Мангистау. У нас тоже ситуация ужасная, пастбищ нормальных нет и засуха... Картоном кормят домашний скот жители Мангистау
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