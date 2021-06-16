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≡ Летела в Алматы, оказалась в больнице - Пенсионерка получила травму в аэропорту Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41739
Летела в Алматы, оказалась в больнице - Пенсионерка получила травму в аэропорту Костаная
Отправлено: 16.06.21 - 19:35
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Жительницы Алматы Ольга КАБЕЕВА и ее мать Наталья в понедельник, 14 июня, собирались лететь домой из Костаная. При посадке на самолет, на выходе из терминала к взлетной полосе, железное ограждение на крыльце упало на Наталью.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22037
Re: Летела в Алматы, оказалась в больнице - Пенсионерка получила...
Отправлено: 16.06.21 - 19:35
#1
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Дааа. А тебе, настроить,Витя, глюкомер, проблемма... 8-)
Я даже, материться - перестал... :-o
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7098
Летела в Алматы, оказалась в больнице - Пенсионерка получила травму в аэропорту Костаная
Отправлено: 16.06.21 - 19:42
#2
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Цитата:
drakon:
Я даже, материться - перестал...

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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
93
Re: Летела в Алматы, оказалась в больнице - Пенсионерка получила...
Отправлено: 16.06.21 - 23:59
#3
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Европа рядом не стояла по хамскому отношению к людям.. можно же извиниться? Ну случайность, ну бывает.. мы же люди все же... да хотя.. все люди при деньгах, остальные так, подноготные...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7098
Летела в Алматы, оказалась в больнице - Пенсионерка получила травму в аэропорту Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 00:22
#4
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
можно же извиниться?

В данном случае не возможно. Это принять вину и обязанность компенсировать все дополнительные расходы и перелёт. Хотя на западе подобные случаи застрахованы как и представителем услуг в обязательном, так и от частного лица в добровольном порядке. Но КЗ через 30-ть лет до сих пор даже не в тридцатке. ;-)
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