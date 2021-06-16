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≡ Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и когда привезут Pfizer? - ответы министра
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41739
Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и когда привезут Pfizer? - ответы министра
Отправлено: 16.06.21 - 18:00
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Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, успеют ли в Казахстане вакцинировать 10 миллионов населения к осени. Также он рассказал, когда в Казахстан привезут Pfizer.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2138
Re: Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и...
Отправлено: 16.06.21 - 18:00
#1
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завезите Пфайзеровскую вакцину и число желающих вакцинироваться сразу станет намного больше. Вакцинироваться спутником, казваком или хаятом я лично не хочу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12021
Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и когда привезут Pfizer? - ответы министра
Отправлено: 16.06.21 - 18:25
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Вакцинироваться спутником, казваком или хаятом я лично не хочу.


вот так шпионы и прокалываются.
//Штирлиц, вы еврей? -- спросил Мюллер.-- Я русский, -- с достоинством сказал Штирлиц.-- А я немецкий, -- усмехнулся Мюллер///
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14028
Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и когда привезут Pfizer? - ответы министра
Отправлено: 16.06.21 - 18:25
#3
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Цитата:
юля елиссева:
завезите Пфайзеровскую вакцину

Ты как дурень с писаной торбой со своим Пфайзером.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
93
Re: Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и...
Отправлено: 16.06.21 - 23:56
#4
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Да да.. я называю это добровольно, матьее, принудительно... как билетики на ЭКСПО... вот нам дали, хочешь не хочешь 5000 отдай.. каждый день с работы спрашивают, Ты уже ходил на прививочку?.. нет, и еще раз нет.. мне и без нее неплохо.. кому нравится, пусть и колят по 10 штук сразу..
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