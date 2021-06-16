Re: Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени и...

Отправлено: - 23:56

Да да.. я называю это добровольно, матьее, принудительно... как билетики на ЭКСПО... вот нам дали, хочешь не хочешь 5000 отдай.. каждый день с работы спрашивают, Ты уже ходил на прививочку?.. нет, и еще раз нет.. мне и без нее неплохо.. кому нравится, пусть и колят по 10 штук сразу..