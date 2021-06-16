Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+23°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 43% влажность
  • В-ЮВ, 3.68 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41739
Подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам в Костанае
Отправлено: 16.06.21 - 20:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступление произошло сегодня, 16 июня, в 19.00, на улице Баймагамбетова, возле аптеки № 100. Подозреваемый в убийстве 37-летний житель областного центра уже задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22037
Re: Подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим...
Отправлено: 16.06.21 - 20:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут не тодько материться - перестанешь.
Дар речи - потеряешь... 8-) :-o
Профайл
Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
93
Подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам в Костанае
Отправлено: 16.06.21 - 23:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда... жара.. мозги плавятся, думается тяжелее.. и еще алкоголь добавляет свои суперспособности... печально.. родным и близким соболезнования..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS