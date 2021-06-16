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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 220 из 220«1...218219220
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 20:38
#3286
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Цитата:
elektron:
Да смотрю, абайка своё "железо" всё никак не соберёт. Скучно же.

Абайка хоть как-то пытается отвечать, Куат на его месте тут уже бы давно сдулся. Это ему не среди поклонников речь толкать, тут и аргументированно послать могут :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7098
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 21:44
#3287
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Кстати в германии вовсе не необязательно знать немецкий. Почему в КЗ должно быт обязательным знать казахский? ;-)

[Исправлено: elektron, 16.06.2021 - 16:50]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2423
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 22:33
#3288
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Цитата:
abaika95:
Про сферу услуг ни слова О ней сейчас речь


Опять не догоняет!
Ты ж усомнился, что это слова Токаева. Вот тебе и дали ссылку, откуда "дровишки"
Не можешь сосредоточиться, "растекаешься мыслью по древу"?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2423
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 22:49
#3289
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Вот, наткнулась, как бабушки радуются окончанию поста :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7098
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 22:51
#3290
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Цитата:
alex_60:
кстати Б на г7, нато, локтями здоровался, а с П за руку.

Анекдот Сидят за столом Обама, Меркель и Путин...Меркель: Ой, мне тут приснилось, что я стала президентом всего мира.Обама: А мне, Ангела, представляешь приснилось, что я стал президентом вселенной.Путин: А мне приснилось, что я никого из Вас не утвердил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 23:24
#3291
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Цитата:
abaika95:
Уйдут те кто закон не соблюдает придут те кто будет его соблюдать

С коррупцией почему-то это так не работает ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22037
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 23:27
#3292
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Цитата:
maxsaf:
С коррупцией

Всё - наоборот... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 23:33
#3293
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Цитата:
abaika95:
Это вот прямо нельзя,или нет не так,за просрочку или битый товар надо с магазина семь шкур спустить а вот если за язык спросили так это сразу идеализм?)

Так и спрашивайте с магазина, не с физ лица. А потом хоть 8 шкур спускайте, с магазина. Так понятно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 23:38
#3294
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Цитата:
abaika95:
Если хотят оказывать услуги но не хотят выполнять закон то пусть собирают Все никак собрать не могут 30 лет)) только пугают этим чемоданом

Я собрал молча, не пугал никого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 23:40
#3295
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Цитата:
abaika95:
Не хочет учить? Будет огребать штрафы Что тут вам не понятно?

Не понятно, сколько платить и кто должен платить, физ лицо за прилавком или магазин :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.06.21 - 23:54
#3296
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Цитата:
abaika95:
Когда начнут ходить инспекторы плакать смысла не будет уже)

А че они до сих пор не начали? Или законы так, филькина грамота, а их исполнение - по желанию. За маски вон как бегают, по нескольку раз на день поди :lol:

Цитата:
abaika95:
если вы спорите с законом то пишите письма в Сенат

Сенат, вы что хотели сказать этой фразой?:

Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:
9) обеспечить наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов;
То есть указанное физ лицо и продавец - разные люди? :-o Иначе написали бы просто - продавец обязан носить бейджик :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10717
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.06.21 - 00:31
#3297
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Цитата:
abaika95:
Пусть идёт на курсы бесплатные По управлении языков есть Кто ей мешает?

Да че их отвлекать лишний раз от важных дел, вон кустанайские опять планы ономастические строить начали :lol:
Цитата:

Согласно плана работы Управления по развитию языков акимата Костанайской области 15 июня 2021 года в онлайн режиме проведен семинар по вопросам присвоения наименований и переименования районов, сельских округов, улиц, объектов


тыц

[Исправлено: maxsaf, 17.06.2021 - 00:32]
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