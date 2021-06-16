alex_60: кстати Б на г7, нато, локтями здоровался, а с П за руку.
Анекдот Сидят за столом Обама, Меркель и Путин...Меркель: Ой, мне тут приснилось, что я стала президентом всего мира.Обама: А мне, Ангела, представляешь приснилось, что я стал президентом вселенной.Путин: А мне приснилось, что я никого из Вас не утвердил
abaika95: Когда начнут ходить инспекторы плакать смысла не будет уже)
А че они до сих пор не начали? Или законы так, филькина грамота, а их исполнение - по желанию. За маски вон как бегают, по нескольку раз на день поди
Цитата:
abaika95: если вы спорите с законом то пишите письма в Сенат
Сенат, вы что хотели сказать этой фразой?:
Статья 24. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан: 9) обеспечить наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов; То есть указанное физ лицо и продавец - разные люди? Иначе написали бы просто - продавец обязан носить бейджик
abaika95: Пусть идёт на курсы бесплатные По управлении языков есть Кто ей мешает?
Да че их отвлекать лишний раз от важных дел, вон кустанайские опять планы ономастические строить начали Цитата:
Согласно плана работы Управления по развитию языков акимата Костанайской области 15 июня 2021 года в онлайн режиме проведен семинар по вопросам присвоения наименований и переименования районов, сельских округов, улиц, объектов
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