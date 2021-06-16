Отправлено: - 17:20

НГ:

Поручил мониторить - Как отреагировал на подорожание овощей аким Костанайской области?

Цитата:Похоже, что скоро в городе будет не протолкнуться от мониторинговых групп и блогеров. Может быть всех этих бездельников и захребетников пора просто заставить работать? Вон Павка Корчагин, когда не было дров, шел, строил узкоколейку и заготавливал дрова, а не мониторил бессмысленно по окрестностям. У нас уже куда не плюнешь, везде одни блогеры, тиктокеры и мониторы. Поэтому и овощи дорожают, что один с сошкой, а семеро с ложкой.